Plzeň - Kriminalisté obvinili v pátek večer z pokusu vraždy a nedovoleného ozbrojování 43letého cizince, který je podezřelý, že ve čtvrtek v Rokycanech postřelil do hlavy o šest let mladší partnerku nelegálně drženou zbraní. Dnes dopoledne podali státnímu zástupci návrh na vzetí muže do vazby. ČTK to řekla policejní mluvčí Hana Kroftová. O vazbě by soud měl rozhodnout ještě dnes.

"Vrchní komisař krajského ředitelství zahájil včera večer trestní stíhání proti obviněnému muži pro spáchání zvlášť závažného zločinu vražda spáchaného ve stadiu pokusu a přečinu nedovolené ozbrojování," uvedla Kroftová.

Ve čtvrtek večer přijel cizinec osobním vozem do Kotelské ulice v Rokycanech a přistoupil k zaparkovanému automobilu, v němž seděla jeho 37letá přítelkyně. Jedním výstřelem ji zasáhl do hlavy. Střílel zbraní, na niž neměl zákonné povolení. Ženu ve vážném stavu převezli záchranáři do plzeňské fakultní nemocnice. Pachatel z místa utekl. Údajným motivem byly mezilidské vztahy. Policisté nalezli a zajistili i zbraň.

Zásahová policejní jednotka zadržela pachatele ve čtvrtek pozdě večer na plzeňském sídlišti Lochotín. Desítka policistů pátrala v Rokycanech i na Plzeňsku. V noci se na plzeňské sídliště sjelo množství policejních aut, ve vzduchu létal vrtulník.

Podle serveru krimi-plzen.cz je podezřelým Albánec, který je jedním z bývalých šéfů albánské drogové mafie a střílel prý na svou manželku. V minulosti byl odsouzen na deset let za organizování drogových obchodů s pervitinem a heroinem z Čech do Německa. Jednou také ujížděl po dálnici D5 před policií rychlostí skoro 250 kilometrů za hodinu. Když mu policisté zablokovali cestu, pokusil se utéct a cestou zahodil nelegálně drženou pistoli, uvedl server.