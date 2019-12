Policisté navrhli obžalovat desítky členů drogového gangu

Praha - Policisté navrhli obžalovat 58 lidí, kteří podle nich byli součástí organizované skupiny obchodníků s kokainem a heroinem. Hrozí jim deset až 18 let vězení. Původně obvinili 60 osob, jedna z nich během vyšetřování zemřela a další člověk byl odsouzen v Austrálii. Skupina, kterou kriminalisté loni odhalili ve spolupráci s australskými a americkými policisty, přepravila drogy v ceně 2,1 miliardy korun, informovala dnes mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková.

Policie už dříve uvedla, že kurýři působili na čtyřech kontinentech. V čele skupiny stáli tři hlavní organizátoři, kteří si najímali kurýry na území České republiky, a to nejčastěji mezi lidmi s nižšími příjmy či s dluhy.

"Návrh na podání obžaloby směřuje proti 58 osobám, jedna osoba v průběhu vyšetřování zemřela a jedna osoba byla odsouzena k výkonu trestu v Austrálii. Vyšetřování potvrdilo původní obvinění a byla opatřena celá řada důkazů. Rovněž byla prokázána celková hodnota přepravovaných drog ve výši 2,1 miliardy Kč," uvedla dnes Kudláčková. Australská policie podle ní zadržela čtyři kurýry, kteří již byli pravomocně odsouzeni k sedmi a devíti letům vězení.

Skupina přepravovala drogy do Austrálie a na Nový Zéland. Kurýři převáželi drogy výhradně v párech a maximálně dvakrát, s delší časovou prodlevou. Skupina při tom využívala oficiální cestovní kancelář, kde si nechala naplánovat individuální dovolenou s odletem vždy z Prahy přes USA, nejčastěji do Los Angeles, nebo přes Thajsko do Austrálie.

"Najatý pár kurýrů dostal na cestu vždy celkem čtyři kufry a mobilní telefon s předplacenou kartou. V místě pobytu byl pár kontaktován prostředníkem, který provedl výměnu kufrů. Ověření probíhalo přes přidělený telefon, cestou organizátora v ČR a zaslané číslo jednodolarové bankovky," popsala už dříve mluvčí protidrogové centrály. Drogy kurýři ukryli v zavazadle tak, aby se nedal odhalit detekčním rentgenem ani cvičeným psem na vyhledávání drog. V každém kufru bylo ukryto pět kilogramů drogy, během jedné cesty tedy dvojice převezla celkem 20 kilogramů.

Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích.