Policisté na koních vyrazili na kontroly do národního parku České Švýcarsko

Mezní Louka (Děčínsko) - Policisté na koních dnes odpoledne vyrazili do národního parku České Švýcarsko. Hlídají, zda turisté dodržují návštěvnický řád, zejména zákaz kouření. Večer se do terénu vydají společné česko-německé hlídky na čtyřkolkách, ve vzduchu bude vrtulník s termokamerou a drony. Zaměřit se chtějí na turisty, kteří v parku táboří. Kvůli výstraze meteorologů varující před suchem platí zákaz nočního pobytu v parku. Před rokem vypukl u Hřenska na Děčínsku požár, u jehož likvidace se vystřídalo 6000 hasičů.

Na sever Čech přijela hipologická jednotka z Prahy se šesti koňmi. Ve dvojících vyrazili policisté na tři oblíbené trasy v Českém Švýcarsku, a to u Mezní Louky, v Jetřichovicích a v Kyjově. "Na třech vytížených trasách budou do 19:00 provádět preventivní dohledovou činnost," řekl novinářům velitel ústecké krajské speciální pořádkové jednotky Stanislav Krajčovič. "Začala ta pravá turistická sezona, proto jsme se dohodli se správou parku na této preventivní akci, která potrvá do soboty 01:00," uvedl.

V 19:00 do terénu vyjedou společné česko-německé hlídky, které se budou pohybovat na české i saské straně parku. Kontrolovat budou, zda někdo v národním parku netáboří nebo nerozdělává oheň. "Akce je preventivní, ale pokud nebude stačit domluva, přijdou na řadu sankce," řekl Krajčovič. Správci parku mohou udělit na místě pokutu až 10.000 korun. S podobnými kontrolami se v národním parku počítá po celou sezonu, neměly by ale být pravidelné.

Na riziko vzniku požáru upozorňují strážci parku návštěvníky při namátkových kontrolách opakovaně. Od roku 2000, kdy národní park České Švýcarsko vznikl, mohli podle mluvčího správy parku Tomáše Salova zhruba za polovinu požárů turisté. To byl i případ květnového požáru, kdy hořelo mezi Pravčickou branou a hranicí s Německem. Policie následně obvinila muže z obecného ohrožení z nedbalosti. Obviněn byl i muž, který podle policie stál za největším požárem v České republice, který vypukl loni. V jeho souvislosti policie obvinila šestatřicetiletého muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci, hrozí mu až 15 let vězení.

Od začátku července pohyb turistů v národním parku řídí semafor. Reaguje na výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ohledně vzniku požárů. "Poprvé sepnul dnes ve 12:00, platí pro návštěvníky jedno důležité upozornění, že nemohou vstupovat do lesa mezi 22:00 a 06:00," uvedl Salov. Pokud někdo zákaz poruší a přistihne ho přitom strážce, hrozí mu peněžitý trest.