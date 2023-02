Policisté loni vybrali na nedoplatcích 16 milionů Kč, 60 % připadlo na cizince

Praha - Policisté a celníci loni vybrali při společných kontrolách na nedoplatcích a pokutách 16 milionů korun, od letošního roku mohou dopravní policisté sami nahlížet do evidence pohledávek a nedoplatků a vymáhat po řidičích při kontrolách jejich zaplacení. Pokud řidič nezaplatí, mohou mu policisté na místě odebrat registrační značku. Dosud dělaly tyto kontroly společné hlídky policie a celní správy. Nedoplatky ve výši 16 milionů korun loni celníci a policisté vybrali v 8000 případech, 60 procent tvořili cizinci. Se samostatnými kontrolami od ledna začala dvě oddělení se zhruba 20 policisty, do konce roku by se měly kontroly rozšířit do celého Česka. Novinářům to při ukázce kontrol na 53. kilometru D1 řekl policejní prezident Martin Vondrášek.

"Když řidič, a není důležité, jestli tuzemský nebo zahraniční, spáchá několik přestupků, nezaplatí pokuty a je kontrolován Policií ČR, celníky nebo strážníky, tak se policista má možnost podívat na nedoplatky tohoto řidiče, případně provozovatele vozidla, a požadovat úhradu nejen pokuty za to konkrétní protiprávní jednání, ale úhradu všech nedoplatků, které v minulosti ten řidič vůči českému státu má," řekl Vondrášek.

Podle Vondráška by kontroly měli do konce roku provádět všichni dopravní policisté. Potřebují k tomu speciální platební terminály, platby za nedoplatky totiž odesílají na různé účty. "V tutu chvíli probíhá soutěž na platební terminály pro celou Policii ČR, které budou umožňovat specifické funkce," doplnil Vondrášek. Policisté budou také mít přímý vstup do registru vozidel.

Na legislativních změnách, které umožnily vymáhání nedoplatků a pokut, pracovala podle Vondráška policie od roku 2019. Pokuty za dopravní přestupky podle něj v Česku nehradí zejména cizinci, obtížné a nákladné je pak i vymáhání. "Jsme křižovatkou Evropy a cizinců, kteří na našich silnicích jezdí, je podstatně více než v jiných státech," řekl. Loni zavedené kontroly celních a policejních hlídek podle něj zefektivnily vymáhání právě od cizinců. Z kontrolovaných řidičů bylo loni 60 procent ze zahraničí. "Zahraniční řidiči mají snahu uhradit nedoplatek, aniž bychom museli přistupovat k odebrání registrační značky, za celý loňský rok jsme odebrali registrační značku především u rumunských, bulharských a polských řidičů asi v 15 případech," řekl ředitel odboru dohledu generálního ředitelství cel Petr Müller.

Od loňského ledna do 12. února odebrali policisté a celníci registrační značku u 215 aut, a to 192 českých a 23 zahraničních. Celní správa aktuálně zadržuje 74 nevyzvednutých registračních značek, z toho 68 je českých a šest zahraničních.

Od začátku roku vybrali policisté při samostatných kontrolách nedoplatků zhruba 440.000 korun, v pěti případech zadrželi registrační značky. "Ze zkušebního provozu vyplývá zjištění, že zahraniční provozovatelé mají nejčastěji nedoplatky za přestupky spočívající v překročení předepsané rychlosti zjištěné automatizovanými technickými prostředky," řekl Vondrášek. Celníci vybírají a vymáhají různé pokuty a poplatky udělené jinými státními orgány, například policií, Českou obchodní inspekcí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, ale třeba i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dalšími institucemi. Od loňského roku mohou při odmítnutí úhrady dluhu za dopravní přestupky zadržet registrační značky vozidel.