Policisté by měli do dneška zajistit doplněné důkazy v kauze Čapí hnízdo

Praha - Do dnešního dne by měli policisté doplnit další důkazy v kauze Čapí hnízdo, v níž je stíhán premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Nařídil jim to dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch, když na konci srpna vrátil případ k došetření. Policie dnes nemusí ukončit vyšetřování, z důkazů totiž mohou vyplynout další skutečnosti, které bude třeba dále prověřit. Případ souvisí s udělením padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo.

Babiš i Nagyová, kteří jsou obviněni z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu, dlouhodobě odmítají, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného.

V kauze bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů premiérovy rodiny, stíhání všech kromě Babiše a Nagyové však bylo postupně zastaveno. V pondělí policisté více než šest hodin vyslýchali syna premiéra Andreje Babiše mladšího, který byl v minulosti v kauze také obviněn. Ten po své výpovědi novinářům řekl, že z něj otec udělal tzv. bílého koně a že nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu.

Seznam Zprávy následně uvedly, že Babiš mladší při výpovědi zpochybnil svůj podpis na smlouvě k nabytí čtyř akcií společnosti Farma Čapí hnízdo. Podle serveru tak Šaroch bude muset pravděpodobně nechat vypracovat znalecký posudek, aby zjistil, zda je podpis falešný.

Minulý týden na policii podle podle webu iROZHLAS.cz vypovídali někteří z dříve obviněných, minulou středu pak podle deníku Právo kriminalisté vyslýchali někdejšího manažera společnosti Farma Čapí hnízdo. Manažer se podle webu Seznam Zprávy v létě přihlásil žalobcům s tím, že u dřívějších výslechů v letech 2017 a 2018 neřekl vyšetřovatelům úplnou pravdu a chce svou výpověď doplnit.

Farma Čapí hnízdo původně patřila premiérovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Babiš mladší už dříve uváděl, že farma byla od počátku projektem jeho otce.

Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. Premiér holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů.