Policii v Plzni se přihlásili lidé, kteří urazili hlavu bronzové soše Hurvínka

Plzeň - Plzeňské policii se přihlásila skupinka lidí, kteří se přiznali, že 9. září v noci urazili hlavu bronzové soše Hurvínka na náměstí Republiky. Policie prověřuje, zda se dopustili výtržnictví. Zatím nikomu z nich nesdělili ani podezření ze spáchání skutku. Vzhledem k tomu, že mezi lidmi, kteří se přiznali, je i osoba mladší 18 let, policie nebude další podrobnosti sdělovat, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Raindlová. Poškození sochy mají na svědomí hokejisté z juniorského týmu HC Škoda Plzeň, uvedl klub v prohlášení.

Socha je už v opravě ve slévárně, kde vznikla. Náklady na opravu, včetně dopravy a instalace sochy mohou být 50.000 až 100.000 korun, řekl ČTK Roman Jurečko z Nadačního fondu Plzeň sobě, který sousoší Spejbla a Hurvínka na náměstí v roce 2020 umístil.

"Byla to skupinka mladých sportovců, kteří se prý přiznali nejdřív trenérovi na tréninku. Nevím přesně, kolik jich bylo, dva až pět, ale zítra se s nimi setkám osobně na schůzce," řekl Jurečko. Nechce předjímat, ale pokud se ukáže, že pachatelé svého jednání skutečně litují, dopustili se klukoviny, zaplatí škodu a třeba si i něco odpracují ve veřejném prostoru, nemuseli by být stíháni policií. "To ale je na policii, jak věc vyhodnotí," dodal.

"K politováníhodnému incidentu došlo ze strany členů juniorského týmu v době jejich osobního volna. Hráči se hned druhý den sami spojili s městskou policií a k nešťastné události se přiznali. Od té doby aktivně spolupracují na nápravě svého činu, kterého litují. Klub zdůrazňuje, že takové jednání je nepřijatelné a nemá místo nejen ve sportovní komunitě," uvedl HC Škoda. S provinilci věc řeší interně a jedná o náhradě škody. Spolupracuje s příslušnými orgány a omluvil se vlastníkovi sochy.

Policii upozornili na vandalismus svědci. Hlídka se od nich dozvěděla, že u sochy stála skupina několika mužů, pak byla slyšet rána a hlava sedící sochy se kutálela po dlažbě náměstí. Jeden z mužů pak prý hlavu nasadil zpět na tělo a všichni utekli.

Autorkou lavičky se sedícími bronzovými sochami nejslavnějších českých loutek Spejbla a Hurvínka ve velikosti dospělého muže a malého chlapce je česko-kanadská sochařka Lea Vivot, která na jejich výrobě pracovala dva roky. Umístění soch připomnělo 100 let od vzniku loutky Spejbla. Hurvínkova hlava nebyla upevněná napevno, dalo se s ní pohybovat a také se dalo koulet jejíma očima.

Pro opravu bylo nutné převézt do slévárny v Podkrkonoší celé sousoší včetně lavičky. "Momentálně je Hurvínek na operaci, po rekonvalescenci by se mohl na náměstí vrátit tak za měsíc, možná za tři týdny," řekl Jurečko. Sousoší je těžké, jen samotná Hurvínkova hlava váží kolem 20 kilogramů.

Sousoší slavných loutek, které podle návrhu výtvarníků Jaroslava Plejskala a Savasse Vojatzoglu odlil plzeňský sochař František Bálek, je od června 2002 také v Šafaříkových sadech v sadovém okruhu u centra města. I tyto sochy si za cíl útoků vybrali vandalové. V září 2002 nejdříve urazili hlavu Spejblovi a o den později i Hurvínkovi. O tři dny později někdo ještě urazil Spejblovi pravou ruku, položil ji na podstavec na lopuchový list a ozdobil květy. Město poté poškozené sochy sejmulo a na své místo se vrátily až v dubnu následujícího roku. Původní sochy byly z pryskyřice, nové dalo město odlít z bronzu.