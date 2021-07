Policii se přihlásil mladý muž, který se přiznal k posprejování Karlova mostu

Praha - Policii se dnes podvečer přihlásil mladý muž, který se přiznal k posprejování části Karlova mostu v Praze. Poznal se na zveřejněných záběrech z kamer. Policisté vědí, i kdo je dívka, která byla na záznamech s ním. Oba jsou mladiství, podle zákona proto policie nemůže sdělovat k případu další informace, uvedla pražská policie na webu a twitteru.

Fotogalerie

"V podvečerních hodinách se na místní oddělení policie dostavil mladík, který se poznal na záběrech v médiích a k posprejování mostu se přiznal. Také již známe totožnost dívky ze zveřejněných záběrů, která byla s ním. Vzhledem k tomu, že jsou oba mladiství, zákon nám nedovoluje k věci poskytnout další informace," informovala policie.

Trestný čin poškození cizí věci může soud potrestat až tříletým vězením, mladistvým v případě prokázání viny hrozí nižší tresty. Škoda, kterou na jedné z nejznámějších památek Česka vznikla, byla předběžně vyčíslena na 100.000 korun.

Policie dnes ráno oznámila, že kvůli pomalování mostu nápisy chce vyslechnout muže a ženu, které dohledala na záznamech kamer. Nesdělila, zda je podezírá přímo z posprejování mostu. V poledne zveřejnila jejich záběry z kamer a vyzvala občany, aby jakékoliv informace o mladé dvojici sdělili na linku 158. Nevyloučila, že šlo o cizince, proto požádala o pomoc také zaměstnance ubytovacích zařízení.

Policie se případem zabývá od pátku, kdy se na části Karlova mostu objevily nápisy v angličtině nasprejované nesmyvatelnou tyrkysovou barvou. Jsou na části kamenného zábradlí, na podstavci sochy svatého Augustina i na stojanech lamp.

Grafitti z Karlova mostu začal dnes odpoledne odstraňovat restaurátor, kterého povolala Technická správa komunikací. Odhadl, že práci dokončí v řádu dní. Vandalské projevy sprejerů odstraňoval z nejstaršího mostu v metropoli už několikrát, tento případ ale označil za zatím nejrozsáhlejší. Muž novinářům řekl, že při odstraňování grafitti je důležité začít co nejdříve.

V posledních měsících to není ojedinělý případ, poslední poškození takzvaným tagem eviduje Technická správa komunikací na schodišti na přelomu května a června.

Most posprejovali vandalové i v minulosti. Loni v prosinci potvrdil pražský městský soud roční podmíněný trest německému turistovi Benjaminu Wittigovi, který spolu se svým bratrem Niclasem Steigerem v létě 2019 posprejoval jeden z pilířů Karlova mostu. Cizinci ponechal také stotisícový peněžitý trest a vyhoštění na pět let.

Restaurátor odhadl, že graffiti z Karlova mostu odstraní v řádu dnů

Restaurátor Jakub Tlučhoř, který začal dnes odpoledne odstraňovat grafitti z Karlova mostu, odhadl, že práci dokončí v řádu dní. Vandalské projevy sprejerů odstraňoval z nejstaršího mostu v Praze už několikrát, tento případ ale označil za zatím nejrozsáhlejší. Muž, kterého na místo povolala Technická správa komunikací, novinářům řekl, že při odstraňování grafitti je důležité začít co nejdříve.

Tlučhoř je odborným restaurátorem s licencí na kulturní památky. Ráno na mostě odebral vzorky pro zkoušky rozpustnosti pojiv obsažených v použitém spreji. Poté vyvinul vhodnou směs organických rozpouštědel.

“Je to gel, který se nanese na jednotlivá počmáraná místa a cyklicky se bude tlakovou párou vhánět do povrchu kamene, aby se z porézního systému vytlačily pigmenty a nedošlo k žádnému poškození kamene,” popsal muž, který kvůli aktuálnímu případu přerušil zahraniční dovolenou.

Zábradlí prošlo před časem rekonstrukcí a část kvádrů je nová. Podle Tlučhoře to ale při metodě odstraňování spreje nebude hrát roli. “Nový kámen má podobné složení. Je to hrubozrnný křemenný pískovec s podobnými porézními systémy,” vysvětlil.

Pracovat začne sám, pokračovat zřejmě bude i přes noc. Pokud by se odstraňování protahovalo, povolá si pomocný tým.

“Je důležité odstranit graffiti co nejdřív. Čas hraje hraje roli, protože dochází k polymerizaci barev - těch pojiv, co na tom jsou,” zdůraznil. Podle něj navíc grafitti láká další vandaly. “Když máte třeba na fasádě grafitti už starší, přitahuje to dalšího grafiťáka, který to podepíše. Je to jako když máte skládku - další člověk tam odhodí svůj bordel,” podotkl.

“Karlův most je naše chlouba, toto poškozování si nesmíme nechat líbit,” řekl restaurátor. Pachateli vzkázal, že kdyby to šlo, nechal by ho za trest odstraňovat grafitti na všech památkách. “Aby zjistil, že to není jen tak. Je za tím kus práce a taky riziko poškození té památky,” uzavřel.

Zatímco zahraniční turisté dnes kolem grafitti procházeli bez povšimnutí, čeští návštěvníci mostu se nad nimi často pohoršovali a vandala nazývali nelichotivými výrazy. Vzpomínali také na potrestání dvou Němců, kteří v létě 2019 posprejovali jeden z pilířů mostu. Soud za to uložil roční podmínku, stotisícový peněžitý trest a vyhoštění na pět let.