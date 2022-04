Policie zatkla podezřelého z úterní střelby v newyorském metru

New York - Newyorská policie dnes po téměř 30 hodinách intenzivního pátrání zatkla 62letého muže podezřelého z úterní střelby v metru ve čtvrti Brooklyn, při níž bylo postřeleno deset lidí a další skoro dvě desítky utrpěly jiná zranění. Na tiskové konferenci to dnes oznámil starosta New Yorku Eric Adams. Motiv činu je stále nejasný, prokuratura podezřelého stíhá za útok na veřejnou dopravu, což je federální teroristický zločin, za který hrozí až doživotí.

"Mí drazí Newyorčané, máme ho," řekl na tiskové konferenci Adams prostřednictvím videohovoru, jelikož mu o víkendu vyšel pozitivní test na koronavirus. Šéf newyorského dopravního podniku MTA Janno Lieber dodal, že lidé ve městě po zprávě o zatčení podezřelého budou moci klidněji spát.

Ve vazbě je podezřelý muž jménem Frank R. James. Bezpečnostní složky jej dopadly poté, co obdržely tip o jeho možném místě pobytu, podle šéfky newyorské policie Keechant Sewellové se zatčení nebránil.

James byl podle šéfa newyorských detektivů Jamese Essiga v minulosti již devětkrát zatčen, naposledy v roce 1998. K tomu byl zadržen rovněž třikrát v New Jersey. Nikdy však nebyl odsouzen za zločin, a tak si mohl legálně pořídit zbraň, kterou v úterý použil.

Podle oblastního prokurátora Breona Peace policie neobjevila známky toho, že by byl James napojený na mezinárodní či vnitřní teroristické organizace, a motiv činu stále vyšetřuje.

Podezřelý podle policie v úterý okolo 8:30 místního času (14:30 SELČ) odpálil dýmovnici v soupravě metra a následně zahájil palbu z pistole. Vystřelil celkem 33krát, přičemž v další střelbě mu zřejmě podle vyšetřovatelů zabránilo to, že se mu zbraň zasekla. Nemocnice podle posledních informací stanice CNN hospitalizovaly v souvislosti s incidentem 29 lidí, deset jich je stále v péči lékařů. Nikoho z nich zranění neohrožují na životě.

Pachateli se po činu podařilo ve vzniklém chaosu utéct, píše AP. Zanechal však po sobě několik stop včetně zbraně, časopisů, dýmovnic či klíčů od auta. Vyšetřovatelé následně zjistili, že nalezenou zbraň si James koupil v roce 2011 v Ohiu.

James v posledních měsících zveřejnil na sociálních sítích řadu videí, v nichž hovoří o rasismu a násilí v americké společnosti a o svých zkušenostech s péčí o duševně nemocné v New Yorku. V některých videích podezřelý kritizoval plány starosty Adamse týkající se péče o duševně nemocné a bezpečnosti v místním metru, které je jedno z nejstarších a největších na světě.