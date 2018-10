Ilustrační foto - Lounská vagónka Legios uzavřela zakázky za 400 milionů korun do Německa a Itálie. Do února vyrobí 100 plošinových kloubových vagonů pro společnost GTS, do června 38 cisteren (na snímku) na přepravu kyseliny sírové pro firmu On Rail. ČTK/Legios