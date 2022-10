Policie zasahuje na několika místech v Brně, na magistrátu je i u Hladíka

Brno - Policie dnes zasahuje na brněnském magistrátu, na radnici městské části Brno-sever i Brno-Černovice, v Pískovně Černovice a u jednatele pískovny Jiřího Hasoně (KDU-ČSL). Na magistrátu zasahují na bytovém odboru na Malinovského náměstí, řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Na Dominikánském náměstí jsou v kanceláři u primátorčina náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL), který je kandidátem na funkci ministra životního prostředí. Hladík má vypnutý mobil, ale v prohlášení uvedl, že policii poskytne součinnost. Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci Petra Lastovecká v tiskové zprávě uvedla, že z důvodu existence vazebních důvodů je zadrženo deset lidí. Policie prověřuje aktivity spojené s jednou z městských firem, dále privatizaci městských domů a dotační podvody páchané na území Brna.

Zásah na radnici v Černovicích ČTK potvrdila starostka a poslankyně STAN Petra Quittová, která u zásahu byla. Nemohla ale říct nic bližšího. Na zásah ve firmě Pískovna Černovice, jejímž jediným vlastníkem je městská část Černovice, upozornila ČT.

Opoziční černovický zastupitel Ladislav Kotík uvedl, že dlouhodobě upozorňoval na nesrovnalosti v pískovně, špatné smlouvy a zvýhodňování některých firem. O pochybnostech ohledně výše cen v pískovně řekl ČTK i zdroj, který si nepřál uvést jméno. "Už když se v Černovicích měnila koalice, pan Hasoň přidělil byty svým rodinným příslušníkům bez ohledu na pořadníky. Co se týče černovické pískovny, jsou tam dvě trestní oznámení, jedno se týká smlouvy s firmou na odkládku odpadu, dále tam byly zvláštní směny pozemků mezi Černovicemi a Brnem, tak možná se to bude týkat něčeho takového," řekl ČTK starosta vedlejší městské části Židenice Petr Kunc. Policisté byli i na radnici Brno-sever. "Byli na bytovém odboru a chtěli nějaké podklady. Cokoliv policie bude chtít, může si odnést a prověřit," řekl ČTK starosta Brna-severu Martin Maleček.

Trestní řízení je podle VSZ vedeno pro podezření z účasti na organizované zločinecké skupině a dále se týká legalizace výnosů z trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny ve formě spolupachatelství. "V tento okamžik lze s ohledem na zákonné omezení poskytování informací v přípravném řízení jen stručně konstatovat, že policejní orgán nyní na několika místech provádí jednotlivé úkony trestního řízení. Domovní prohlídky a prohlídky nebytových prostor jsou prováděny na základě konkrétních soudních příkazů," uvedlo VSZ, které si vyhradilo podávání informací veřejnosti. Další informace podá dozorová státní zástupkyně, jakmile to umožní průběh trestního řízení.

Dosavadní primátorčin náměstek a lidovecký místopředseda Hladík by měl ve vládě nahradit ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL), která začátkem října předala premiérovi Petrovi Fialovi (ODS) rezignaci, odůvodnila ji zdravotními důvody. Hladíkovo setkání s prezidentem Milošem Zemanem je naplánováno na čtvrteční odpoledne. Celostátní výbor KDU-ČSL ve čtvrtek bude jednat o případném dalším postupu jeho nominace na ministra. Na brněnském magistrátu mají lidovci v gesci životní prostředí, územní plán, zdravotnictví, školství a sport.

Bytovou politiku má nyní na starost primátorčin náměstek Jiří Oliva (ČSSD), který ČTK dopoledne řekl, že nemá k razii žádné informace a je na jednání o koalici u brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS). Na jednání nebyli Hladík ani dosavadní místostarosta Žabovřesk a předseda představenstva firmy Sako Brno Filip Leder (KDU-ČSL), který dosud u všech koaličních jednání za lidovce byl.

Brno má několik městských firem jako například odpadovou společnost Sako Brno, Dopravní podnik města Brna, Teplárny Brno, Veletrhy Brno nebo Starez Sport, která se stará o sportoviště. Firmy ale mají i městské části, například v Černovicích je to právě pískovna.

Policisté nedávno v Brně zasahovali kvůli bytům ve spojitosti s radnicí Brno-střed. V souvislosti s touto městskou částí je obviněno osm lidí, dva z toho jsou ve vazbě. Jedním je předseda bytové komise a politik ODS Otakar Bradáč, druhým jednatel realitní kanceláře Zdeněk Červinka.

Hladík má po razii podat policii vysvětlení, lidovci posoudí postup ve čtvrtek

Policie v souvislosti s dnešní razií v Brně požádala náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) o přístup do kanceláře a podání vysvětlení. Hladík to uvedl v prohlášení poskytnutém ČTK. Na twitteru dodal, že nebyl z ničeho obviněn. O záležitosti informoval i vedení lidovců. Předseda strany Marian Jurečka ČTK dopoledne sdělil, že na vyhodnocení informací o zásahu potřebují lidovci více času. Ve čtvrtek odpoledne se měl Hladík jako kandidát na ministra životního prostředí sejít s prezidentem Milošem Zemanem, Jurečka dnes odpoledne požádal hradní kancelář o zrušení této schůzky

Kriminalisté v souvislosti s razií týkající se bytů, aktivit městské firmy a možných dotačních podvodů zadrželi deset lidí.

"Dnes jsem byl kontaktován policií a byl jsem požádán o přístup do mé kanceláře, což považuji v kontextu vyšetřování za samozřejmost. Zároveň mě policie požádala, abych přišel podat vysvětlení, k čemuž jsem samozřejmě připraven," uvedl v prohlášení Hladík.

Kriminalisté prověřují aktivity spojené s činností konkrétní městské firmy, dále v souvislosti s privatizací městských domů a také v souvislosti s dotačními podvody páchanými na území města Brna.

Hladík má v čele ministerstva životního prostředí nahradit Annu Hubáčkovou, která ohlásila rezignaci ze zdravotních důvodů.

Hladík by neměl být ministrem, dokud se nevyjasní okolnosti razie, míní SPD

Než se vyjasní okolnosti razie v Brně, neměl by se Hladík stát ministrem životního prostředí. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda opozičního SPD Tomio Okamura. Podle šéfky klubu ANO Aleny Schillerové to mají v rukou premiér Petr Fiala (ODS) s prezidentem Milošem Zemanem.

Policie v souvislosti s dnešní razií požádala náměstka brněnské primátorky Hladíka nominovaného do čela ministerstva životního prostředí o přístup do kanceláře a podání vysvětlení. Hladík to uvedl v prohlášení poskytnutém ČTK. O záležitosti informoval i vedení lidovců. Předseda strany Marian Jurečka ČTK sdělil, že na vyhodnocení informací o zásahu potřebují lidovci více času. O případném dalším postupu ohledně nominace bude ve čtvrtek jednat na svém pravidelném zasedání širší vedení KDU-ČSL. Ve čtvrtek odpoledne se má Hladík sejít s prezidentem Milošem Zemanem.

Kriminalisté v souvislosti s razií týkající se bytů, aktivit městské firmy a možných dotačních podvodů zadrželi deset lidí.

"Myslím, že je to úplný skandál, protože vládní strana KDU-ČSL navrhuje na ministra člověka, který je podle všeho zapleten do korupční kauzy s brněnskými byty," řekl Okamura. "Podle našeho názoru do doby, než se věc vyjasní, takový člověk prostě nemůže být ministrem životního prostředí," dodal.

Také místopředseda SPD Radim Fiala uvedl, že by se se jmenováním Hladíka do vlády mělo počkat do doby, než se věc objasní.

Schillerová uvedla, že má důvěru v orgány činné v trestními řízení. "Vykonávají nějaké úkony. Myslím, že budeme určitě výhledově chytřejší," řekla. Je podle ní zodpovědností především premiéra Fialy, aby zvážil další postup. "Samozřejmě pak je to v rukou pana prezidenta, jemuž návrh pravděpodobně bude doručen, nebo už byl. Tito dva to mají v rukou. Uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet dál. Určitě to je velmi nepříjemné," dodala.