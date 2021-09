Policie zahájila stíhání za investiční podvod se škodou 1,5 miliardy korun

Praha - Policie obvinila jednoho člověka z podvodného vylákání celkem 1,5 miliardy korun od více než 4000 investorů. Hrozí mu za to až desetileté vězení. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněný je jednatelem společnosti, jejíž jméno zatím centrála nechce zveřejnit.

Pachatel podle NCOZ spáchal podvod prostřednictvím takzvaného neveřejného alternativního fondu. "Předmětný fond měl dle našich závěrů pracovat na principu tzv. Ponziho schématu, kdy investorům jsou připisovány fiktivní zisky, které jsou vypláceny nikoli z výnosů investic, ale z nově získaných vkladů. Většina prostředků u tohoto typu fondů pak slouží k neoprávněnému obohacení osob ovládajících fond a k výplatě vysokých provizí za získávání dalších klientů," popsal mluvčí.

Policie ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem zajistila majetek v hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Obviněného stíhá na svobodě. Případ dozoruje olomoucké vrchní státní zastupitelství.

Centrála se s podobným druhem trestné činnosti setkává opakovaně, dnes před ním znovu varovala. "Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení - zejména těch, které nepodléhají regulaci České národní banky," zdůraznil Ibehej.

Na rostoucí počet případů, při kterých se lidé nechali oklamat investičními podvodníky, upozornila NCOZ i ve své výroční zprávě za loňský rok. Pachatelé, kteří slibují výrazné zhodnocení peněz formou investování na burzovním nebo realitním trhu, podle centrály využívají chybějící nabídky legálních možností a produktů k vyššímu zhodnocování úspor střední třídy.

Typickým prvkem investičních podvodů je právě takzvané Ponziho schéma pojmenované podle podvodníka Charlese Ponziho, který přesvědčil tisíce lidí, aby investovali do předplacených poštovních poukázek. „Pokud je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, jedná se obvykle o Ponziho schéma," podotkla ve výroční zprávě centrála.

NCOZ loni řešila například kauzu týkající se společnosti J.O. Investment, kde zatím eviduje přes 2000 poškozených a škodu přesahující jednu miliardu korun. Dalším případem jsou Saving Funds Limited se stovkami poškozených klientů, kteří uvěřili slibům o zhodnocení spořicích vkladů o sedm a více procent ročně. Samotná firma se sídlem na Novém Zélandu přitom neměla žádnou bankovní licenci a formálně nevykazovala činnost.