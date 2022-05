Policie zadržela místostarostu ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Ostrava - Policie ve čtvrtek zadržela prvního místostarostu ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Vladimíra Řezáče z hnutí Ostravak. na dotaz ČTK to dnes řekl starosta obvodu Patrik Hujdus (Nezávislí). Dodal, že policisté prohledali Řezáčovu kancelář a odnesli řadu dokumentů. Do kompetencí Řezáče na radnici spadal bytový a majetkový odbor.

Mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková ČTK řekla, že policie nebude případ komentovat. "Právo informovat si vyhradilo Okresní státní zastupitelství v Ostravě," řekla. Vyjádření mluvčí ostravských žalobců se zatím ČTK nepodařilo získat.

"Oslovila mě policie, že zadržela místostarostu Řezáče. Je to nepříjemná situace a čekám, co bude následovat. Vycházím z toho, že platí presumpce neviny. Nevím, co vše policie bude řešit a jak to vlastně bude," řekl Hujdus ČTK. Uvedl, že netuší, s čím by zadržení místostarosty mohlo souviset. Neměl ani podezření, že by se něco dělalo špatně. "Není ale možné vidět každý detail na každém odboru. Policie si vyžádala některé dokumenty, pak proběhla prohlídka kanceláře. Ta nyní není zapečetěná, je volně přístupná," uvedl.

Dodal, že vedení obvodu vyhodnocuje, jak bude radnice dál pokračovat a fungovat. "Je pár měsíců před volbami. Odbor umí fungovat i bez místostarosty. Nechci ale předbíhat. Pokud mám informaci, s kauzou spojen nejsem. Počkáme na další vývoj, úřad paralyzovaný není, funguje dál a lidé by měli vědět, co mají dělat," doplnil.

Člen představenstva Hnutí Ostravak Lukáš Semerák ČTK řekl, že jakmile to bude technicky možné, vyzvou zadrženého Řezáče k rezignaci na jeho zastupitelský mandát. "Nebudeme na rozdíl od některých ostatních stran kličkovat a schovávat se za presumpci neviny. Jedním a prioritním důvodem vzniku hnutí Ostravak byl boj proti korupci, s níž úspěšně již dvanáct let bojujeme, proto je pro nás jakýkoliv, byť jen náznak závadného chování signálem, abychom se proti němu rychle a jasně vymezili," uvedl. Věří ale, že se situace vysvětlí a Řezáčovi se podaří očistit jméno. "Pokud tomu tak bude, rádi navážeme na naši dosavadní spolupráci," doplnil.