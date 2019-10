Policie zabavila listinu, kterou vydražila Národní knihovna

Praha - Policie zabavila vzácný notářský zápis z roku 1406, který letos v červnu vydražila Národní knihovna za více než 18 milionů korun. Kriminalisté mají podezření, že je kradený. Policie dokument zabavila hned po aukci, knihovna za něj nakonec nezaplatila a nevznikla jí žádná škoda. Informuje o tom Deník N.

Notářský zápis na pergamenu Národní knihovna včetně doplatků vydražila za 18,2 milionu korun. Listinu 10. června za přítomnosti tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) oficiálně představila a plánovala ji vystavit v Klementinu.

Podle policie ale dokument pochází z nelegální sbírky, před několika desetiletími měl být ukraden spolu s dalšími z archivu. "Ve věci kradených listin mohu potvrdit, že v současné době probíhá trestní řízení pro podezření ze spáchání majetkového trestného činu," sdělil Deníku N vrchní komisař Jiří Hacker, který kauzu prošetřuje. Podle Deníku N policie zachytila už i několik dalších listin, které pocházejí ze stejné sbírky.

Národní knihovna nakonec peníze za historický notářský zápis nezaplatila. "Národní knihovna od závazku ustoupila s ohledem na fakt, že se v určené lhůtě nepodařilo aukční síni zajistit fyzické předání rukopisu," sdělila Deníku N mluvčí NK Irena Maňáková. Vyvolávací cena listiny byla tři miliony korun.

Notářský zápis řeší spor o dědictví. Jde o zveřejnění rozsudku Blažeje řečeného Vlk ze Strážně v dědickém sporu scholára pražské univerzity Jana z Borotína proti Pechovi z Borotína. Podle pořadatelů aukce z aukční síně Galerie 1. Art Consulting je dokument důležitý jako pramen pro pochopení majetkových vztahů a majetkových sporů v tehdejší době.

Majitel aukční síně Jiří Rybář Deníku N řekl, že si od něj policie vyžádala smlouvu s majitelem, který listinu do dražby nabídl. Podle něj byl ze Slovenska. Odpovědnost za pokus prodat kradenou starožitnost má ten, kdo ji do aukce nabídl, uvedl Rybář. "Čas od času se to stává. My máme smlouvy napsané tak, že majitel, když nám to dává, ručí za všechno," dodal.