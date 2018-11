Praha - Vloupání do bytů, domů nebo rekreačních chat tvoří v České republice téměř polovinu trestné činnosti. Za letošních prvních deset měsíců se zloději dostali do zhruba 5000 soukromých objektů. Kriminalisté proto spolu s Cechem mechanických zámkových systémů (CMZS) vyvinuli aplikaci, která má lidem pomoci jejich majetek chránit. Novinářům to dnes řekl Michal Herma z kriminální policie.

Aplikace je podle Tomáše Pospíšila z CMZS volně ke stažení. Skládá se z databáze zámečníků a rad ohledně zabezpečení objektů. "Odkazuje na kritická místa, kudy se zloději do domů dostávají," uvedl. Kromě toho připravila policie několik spotů, které mají motivovat lidi, aby volali policisty, když zaznamenají u sousedů lupiče. "Potřebujeme, aby si lidé hlídali majetek navzájem," uvedl Herma.

Na projekt "Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům" vynaložilo ministerstvo vnitra podle kriminalisty zhruba milion korun. Peníze byly podle něj použity z největší části na nákup vybavení specializované dílny, kde se policisté učí, jak zacházet se zámky a bezpečnostními systémy.

Od ledna do října se zloději dostali do 2086 rodinných domů. Čtvrtina z nich se nacházela ve Středočeském kraji. Vykradli také 1877 bytů, z toho přes 700 v Praze. Vyloupeno bylo také 1087 chat.

Pachatele jde podle Hermy rozdělit na dvě kategorie. Prvním typem jsou drogově závislí lidé, kteří se vkrádají do objektů bez plánování. V Česku ale v posledních letech působí také zahraniční skupiny, které organizovaně vykrádají domy a byty. Policisté zaznamenali několik gangů z Kolumbie a z východní Evropy, například z Rumunska. "Tyto skupiny si budou několik dní monitorovat váš byt. Budou sledovat v kolik odjíždíte do práce a v kolik se z práce vracíte. A v nejpříhodnější dobu vám ten byt vykradou," řekl Herma. V letošním roce podle něj zadržela policie čtyři kolumbijské skupiny. "Zaměřují se především na zlato, šperky a finanční hotovost," dodal.