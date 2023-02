Policie vyšetřuje zákrok strážníků v Lipníku jako zneužití pravomoci

Lipník nad Bečvou (Přerovsko) - Zákrok strážníků v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, kteří uplynulou sobotu kopali do opilého muže a šlapali mu po hlavě, vyšetřuje policie pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Dosud nebyl nikdo obviněn, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Miluše Zajícová. Chování dvojice zachytili svědci na mobilní telefon a záznam se objevil na sociálních sítích, odsoudil ho šéf lipnických strážníků Pavel Maloch i starosta města Miloslav Přikryl. Starosta ČTK řekl, že čeká na výsledky vyšetřování, nevyloučil personální opatření.

"Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, za který dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku až na pět let nebo zákaz činnosti," uvedla policejní mluvčí.

Incident se stal v sobotu v lokalitě, kde je podle informací ČTK místo nazývané místními "krmítko", kde se lidé scházejí a popíjejí. Na zveřejněném videozáznamu strážníci do ležícího muže, který se po nich ohnal nohou, kopou a jeden z nich mu několikrát přišlápne krk. Ze záznamu se ozývá také řada vulgarismů.

Opilý muž měl podle informací ČTK přes tři promile alkoholu a byl nakonec převezen na záchytnou stanici, podle šéfa strážníků Petra Malocha při incidentu zraněn nebyl, před jeho odvozem jej prohlédl lékař. Strážníci jsou podle něj v pracovním poměru, momentálně však do směny nechodí. "V pořádku ten jejich zásah určitě nebyl, čekáme na vyjádření policie, která to šetří. A poté se rozhodneme, jak se k tomu postaví zaměstnavatel," řekl ČTK Maloch. Starosta Přikryl označil chování strážníků za politováníhodné. Také on čeká, jak situaci vyhodnotí policie. "A samozřejmě to budeme řešit, jak to bude možné, personálně," doplnil.