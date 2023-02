Policie vyšetřuje výbuch na Teplicku jako obecné ohrožení z nedbalosti

Košťany (Teplicko) - Policie vyšetřuje čtvrteční explozi v závodě v Košťanech na Teplicku jako obecné ohrožení z nedbalosti. ČTK to řekla mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. Při výbuchu se vážně zranilo pět lidí. Firma dělá revize propanbutanových lahví.

"Policie zahájila úkony trestního řízení pro obecné ohrožení z nedbalosti," uvedla Gazdošová. Na místě jsou dnes kriminalisté, kteří ohledávají požářiště. Mluvčí už dřív řekla, že vyšetřování bude trvat nejméně několik dní, je nutné vyslechnout také svědky události včetně těch, kteří při výbuchu utrpěli zranění.

Tři lidé při výbuchu utrpěli velmi vážná poranění a záchranáři je transportovali do vinohradské nemocnice v Praze na popáleninové centrum. Pro jednoho člověka přiletěl vrtulník z Prahy, dalšího převezl ústecký vrtulník a třetí jel sanitkou. Další dva zraněné vezly sanitky do ústeckého traumacentra. ČTK to ve čtvrtek řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Mluvčí nemocnice Královské Vinohrady Tereza Romanová dnes ČTK řekla, že nemůže poskytnout bližší informace ke stavu zraněných. Majitele firmy Petra Noska se ČTK zatím kontaktovat.

Událost se stala ve čtvrtek dopoledne v Hornické ulici. Evakuováni byli všichni pracovníci z haly. Podle hasičů to bylo 17 lidí. Evakuace okolí nebyla nutná. Do firmy, která dělá revize propanbutanových lahví, přijelo několik desítek hasičů z šesti jednotek. "Vybuchl zbytkový propanbutan v lahvi," řekl ve čtvrtek mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Na místě podle něj byla také jednotka dobrovolných hasičů Košťany, která má stanici nedaleko firmy.