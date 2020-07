Policie vyšetřuje smrt tří lidí nalezených v rybníku ve Lhotě

Příbram - Policie vyšetřuje úmrtí dvou dospělých a dítěte, jejichž těla byla nalezena v pondělí večer na hladině rybníka ve Lhotě u Příbramě. Kriminalisté případ prověřují pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, řekla dnes ČTK mluvčí příbramské policie Monika Schindlová. O příčině úmrtí se zatím spekuluje. Podle starostky Lhoty Evy Drmlové (nez.) jde o rodinnou tragédii a obec je rodině připravena pomoci.

Oznámení o nálezu tří těl na hladině rybníka policisté přijali v pondělí ve 22:40. "Přivolaný lékař mohl u utonulých již jen konstatovat smrt," řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

V případu byla nařízena soudní pitva, výsledky policisté nezveřejní. Další informace tak lze podle Schindlové očekávat po vypracování znaleckých posudků, což je podle ní otázka týdnů.

"Je to rodinná tragédie, obec poskytne rodině veškeré zázemí, a pokud budou potřebovat nějakou pomoc, jsme k tomu připraveni," řekla ČTK Drmlová. Podle některých médií šlo o otce, syna a vnuka a mohla je zabít elektřina z probíjejícího čerpadla. Policie ani starostka to nechtěly komentovat. "Je to všechno v šetření, uzavřené to není," dodala Drmlová.