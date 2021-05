Policie vyšetřuje případy sexuálního obtěžování žen v Praze

Praha - Policisté pátrají po muži, který sexuálně obtěžuje kolemjdoucí ženy v pražských ulicích. Od konce loňského roku zaznamenali několik takových případů v Praze 1 a 5. K jejich vyřešení by mohl přispět muž, jehož podobu policie zjistila z kamerových záznamů a zveřejnila na svém webu. Lidé, kteří muže na záznamu poznají nebo mají informace, které by vedly k jeho nalezení, mají kontaktovat linku 158. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.

Podezřelý z obtěžování žen se podle policie vždy pohyboval v okolí tramvajových zastávek. "K ženám přišel do bezprostřední blízkosti, přitiskl se k nim svým rozkrokem a verbálně jim nabízel orální uspokojení a následně i pohlavní styk," popsal jednání podezřelého Hrdina.

Muži z kamerových záznamů, které policie v souvislosti s případem zveřejnila, je kolem 45 až 50 let, měří 178 centimetrů, má černé krátké vlasy a brýle. Oblečen byl do tmavé bundy a modrých džínů.