Policie vyšetřuje požár v Mladé Boleslavi jako obecné ohrožení z nedbalosti

Mladá Boleslav - Policisté vyšetřují rozsáhlý víkendový požár výrobních a skladovacích hal v Mladé Boleslavi jako obecné ohrožení z nedbalosti, právní kvalifikace by se ale mohla ještě změnit. Kriminalisté nadále pracují se třemi verzemi. Nevylučují možnost úmyslného založení, variantou je i nedbalost nebo technická závada. Požár podle předběžných odhadů způsobil škodu přes miliardu korun, její výši policisté zatím stále upřesňují, řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Kriminalisté nyní vyhodnocují všechny dostupné kamerové záznamy, vyslýchají svědky i zástupce poškozených firem. Podle Schneeweissové je možné, že na základě nových informací případ ještě překvalifikují. "Kdybychom zjistili, že to nebylo nedbalostní jednání nebo závada, a měli bychom podezření na konkrétní osobu, která mohla požár úmyslně způsobit, tak už by to samozřejmě nebylo obecné ohrožení z nedbalosti, ale obecné ohrožení," uvedla mluvčí.

Oheň zasáhl průmyslové prostory poblíž nádraží, nejvíc dvě výrobní a skladovací haly, které využívá firma Grupo Antolin Turnov. Společnost vyrábí interiérové díly pro automobilový průmysl, specializuje se na vstřikování plastů a montáž interiérových dílů aut. Na místě, kde hořelo, sídlí jejich pobočka. V halách byly podle policie plastové součásti aut a linky na jejich výrobu.

Kamila Andrlová z Grupo Antolin Turnov v pondělí ČTK odmítla poskytnout jakékoliv vyjádření. "Jsme plně k dispozici vyšetřovacímu týmu, ale víc nechceme sdělovat," dodala. Podle dnešní Mladé fronty Dnes požár zničil výrobní linky pro Škodu Octavii, Volkswagen Arteon a ještě další značku a podařilo se zachránit linku pro Audi TT. Mluvčí automobilky Škoda Auto Martina Špittová v pondělí ČTK potvrdila, že požár zasáhl jednoho z dodavatelů firmy. "Aktuálně prověřujeme rozsah dopadu této události do objemu výroby vozů," dodala Špittová.

Podle Schneeweissové požár poničil prostory více firem. O jaké společnosti jde, policie nebude sdělovat. "Poškodilo to i nějaká nákladní vozidla," uvedla mluvčí. Škodu budou vyšetřovatelé ještě upřesňovat podle vyčíslení hodnoty majetku od jednotlivých firem. Kdy bude známo konečné číslo, zatím není jasné. "Samozřejmě veškeré výslechy nelze provést během jednoho dne," podotkla mluvčí. Zřejmě bude ke stanovení škody potřeba získat i odborné vyjádření znalců.

Mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková dnes ČTK řekla, že vyšetřování potrvá delší dobu. Schneeweissová poukázala na to, že jen prověřování kamerových záznamů a výslechy zaberou řádově dny.

Hořet začaly v sobotu večer nejprve dřevěné palety. Z nich se oheň rozšířil na výrobní a skladovací haly v sousedství. Hasiči požár zlikvidovali v neděli odpoledne zhruba po 17 hodinách, nikdo nebyl zraněn. Šlo o jeden z nejničivějších požárů v Česku. Doposud nejvyšší škodu ve výši čtyř miliard korun způsobil v roce 2015 požár areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova.