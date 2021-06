Policie vyšetří Hamáčkovu cestu do Moskvy do šesti měsíců

Praha - Výsledky vyšetřování neuskutečněné cesty vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy by mohly být ve stanovené lhůtě do šesti měsíců. V rozhovoru pro Radiožurnál to uvedl šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek. Okolnostmi Hamáčkovy cesty se policejní centrála zabývá z vlastní iniciativy od května.

"Lhůta u tohoto trestného činu je šest měsíců. Myslím, že do tohoto data bychom se měli vejít, a byl bych rád, pokud by se to stihlo i dřív," řekl Mazánek. Ministr Hamáček podle něj ještě nebyl na policii podat vysvětlení. Tlaky ze strany vicepremiéra Mazánek neregistruje.

Na základě svého šetření NCOZ vyhodnotila, že se případem bude zabývat. "Ale ve fázi zahájení trestního stíhání zdaleka nejsme, a proto respektujme presumpci neviny, nyní prověřujeme, co a jak se mohlo stát," uvedl šéf NCOZ.

Mazánek také řekl, že v případu dal kolegům příkaz, aby ho neinformovali o jednotlivých úkonech, třeba kdo a jak vypovídal. "Bude mě zajímat až jejich konečné rozhodnutí. Sám se jich neptám, oni vědí, že mi to nemají hlásit," řekl.

Mazánek jako ředitel útvaru žádá o zproštění mlčenlivosti v případě ústavních činitelů. "Řada z nich už byla zproštěna," uvedl šéf NCOZ. Nesdělil ale, kdo už byl nebo půjde vysvětlení podat.

Server Seznam Zprávy už dříve uvedl, že Hamáček chtěl odcestovat v dubnu do Moskvy, aby tam získal vakcíny proti covidu-19 výměnou za informace o vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku, za nimiž stáli podle českých bezpečnostních složek příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU. Hamáček to popírá a na server Seznam Zprávy podal žalobu. NCOZ koncem května požádala Sněmovnu, aby jí poskytla záznamy z jednání stálé sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, které se týkalo kauzy Vrbětice. Komise zasedala 6. května a na programu měla informace ředitele VZ Jana Berouna k plánované cestě Hamáčka do Moskvy.