Policie viní exředitele Szóráda za škodu 1,8 mld. Kč v Lesích ČR

Praha - Policie obvinila bývalého generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku a z podvodu v souvislosti se státním podnikem. Podle kriminalistů Szórád způsobil škodu zhruba 1,8 miliardy korun, hrozí mu dva až osm let vězení. O obvinění dnes na dotaz ČTK informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej, Szórád své stíhání potvrdil České televizi a Českému rozhlasu Radiožurnálu.

V sídle Lesů ČR zasahovali policisté v dubnu 2019. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) tehdy uvedl, že razie se týkala doby Szórádova působení v čele podniku. Szórád následně řekl médiím, že to, co mu policie klade za vinu, je absurdní.

Na své nevině Szórád trvá i teď. "Od začátku říkám, že celou svoji kariéru, co jsem působil v Lesích ČR, tak jsem všechno vykonával, jak nejlépe jsem dovedl, svědomitě a s péčí řádného hospodáře," řekl Radiožurnálu. "Vývody, ke kterým vyšetřovatel došel jsou z mého pohledu nesmyslné, nepochopitelné. Je mi trapné někomu obhajovat, že jsem chodil do práce pracovat, což tam vždycky nebývalo zvykem," dodal Szórád.

Případem se zabývá královéhradecká expozitura NCOZ a dozoruje jej Adam Borgula z pražského vrchního státního zastupitelství. Borgula dnes ČTK sdělil, že stíhání bylo zahájeno 15. února.

Lesy ČR o stíhání nemají informace. "O obvinění nás policie zatím neinformovala. Jde o policejní záležitost, ke které se nemůžeme vyjadřovat," sdělila ČTK mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Lidové noviny dříve uvedly, že policie Szóráda podezírá ze způsobení škody 2,4 miliardy korun, a to v souvislosti s nevýhodným ukončením smluv a s nedostatečným zásahem proti kůrovcové a větrné kalamitě. "Daniel Szórád nerozhodl o žádných efektivních opatřeních, jejichž prostřednictvím by se zabránilo šíření kůrovců do dalších porostů," citovaly z materiálu souvisejícího s vyšetřováním.

Policisté zasahovali předloni v dubnu nejen v sídle Lesů ČR, ale také na ministerstvu zemědělství. Jeho mluvčí v té době uvedl, že policie úřad požádala o součinnost a o předložení dokumentů, které se vztahují k předchozímu vedení ministerstva a Lesů ČR.