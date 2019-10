Policie viní dvojici z podvodného vylákání 280 milionů Kč

Praha - Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) začali stíhat dvojici údajných podvodníků, kteří podle nich vylákali od nejméně 367 lidí přes 280 milionů korun. Slíbili jim, že peníze investují do společnosti Investment and Trading Capital Limited se sídlem na Novém Zélandu. ČTK to sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Kriminalisté dvojici obvinili z podvodu, za což jim hrozí až desetileté vězení.

Policie stíhá kvůli případu dalších sedm lidí, kteří minimálně 151 milionů korun z těchto podvodně vylákaných peněz takzvaně vyprali. Obviněni jsou z legalizace výnosů z trestné činnosti. Při vyšetřování pak detektivové zajistili majetek v hodnotě 60 milionů.

"Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie stále setkává," uvedl Ibehej.

Na činnost společnosti Investment and Trading Capital Limited se sídlem na Novém Zélandu upozornila už počátkem srpna 2017 Česká národní banka. Firma prostřednictvím internetové prezentace a oslovování potenciálních investorů nabízela možnost investovat do bankovních garancí.

"Nabízená investice vykazuje znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, tedy činnosti, která je v České republice plně regulována," uvedla centrální banka. Firma Investment and Trading Capital Limited podle ní potřebné povolení neměla, a nebyla tak oprávněná peníze od lidí vybírat. Následně začala společnost prověřovat policie.

Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.