Policie viní 14 lidí z organizování rozsáhlé nelegální migrace z Turecka

Praha - Policie zadržela 14 lidí, které viní z organizování nelegální migrace z Turecka do Česka nebo dále do dalších zemí EU. Jeden český občan a 13 cizinců dopomohli podle kriminalistů k nezákonnému překročení hranic nejméně tisícovce migrantů. ČTK to sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Všichni obvinění skončili ve vazbě. U soudu jim hrozí až 16 let vězení.

Případem s krycím názvem HATIN se policisté z policejní centrály zabývali od srpna 2021. Vyšetřovatelé odhadují, že mezinárodní organizovaná skupina vybrala od migrantů nejméně milion euro (zhruba 23,7 milionu korun). Jako výnos z trestné činnosti kriminalisté zajistili přibližně 900.000 korun v hotovosti a dvě osobní auta.

Zadržení čelí obvinění z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině a organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Policejní zásah se uskutečnil na celém území ČR a spolupracovali na něm policisté z Útvaru rychlého nasazení a zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.