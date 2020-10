Policie ve středu řešila 180 přestupků proti vládním opatřením

Strážníci městské policie Hradec Králové procházejí 28. října 2020 po 21. hodině po Tylově nábřeží v Hradci Králové. Ve středu začala v Česku platit další zpřísněná opatření, která mají zbrzdit dramatický nárůst počtu nakažených koronavirem. Mimo jiné platí zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 04:59. Výjimkou jsou cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště.

Praha - Prohřešků proti vládním protikoronavirovým opatřením ve středu přibylo. Policie v celém Česku zaznamenala ve sváteční den 180 přestupků, zatímco v úterý to bylo 101. Do těchto opatření patří třeba zavřené provozovny, shlukování lidí a od středy i zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 05:00. Údaje dnes ČTK poskytl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Podle něj ale policie z krajů nikde nehlásí problém, že by se lidé shlukovali. Klid přičítá i nepřízni počasí a uzavření restaurací.

Za porušení vládních opatření uložili policisté ve středu 94 pokut a 52 přestupků poslali ke správnímu řízení. V úterý byla pokut proti středě třetina.

Policisté také dohlížejí na dodržování mimořádných opatření nařízených ministerstvem zdravotnictví, kam se řadí zejména nošení roušek. Ve středu policie zaznamenala porušení těchto nařízení v 564 případech a v úterý v 570 případech. "Je to plus minus pořád stejné," řekl k vývoji Moravčík.

Brzo ráno a večer po 21:00 jsou podle nového vládního opatření platného od středy 28. října do konce nouzového stavu povoleny jen cesty za prací, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku nebo venčení psa do půl kilometru od bydliště. Lidé musejí případně prokázat, proč z domova vyrazili. Doklad je možné předložit i zpětně. Z vládních omezení policie kontroluje také povinnost nošení roušek a zákaz shlukování, podle nějž mohou být spolu nejvýše dva lidé, kteří nesdílejí domácnost.