Policie v souvislosti se střelbou v Jižní Karolíně zatkla 22letého muže

Columbia (USA) - Americká policie v souvislosti se sobotní střelbou v obchodním centru v Jižní Karolíně zatkla 22letého muže. Podle místního policejního náčelníka je zatčený Jewayne M. Price jednou ze tří původně zadržených osob. Zatím zůstává ve vazbě a předpokládá se, že bude obviněn z nezákonného držení zbraně, napsala agentura AP.

Během sobotní střelby utrpělo zranění 14 lidí ve věku od 15 do 73 let. U devíti osob způsobila zranění střelná zbraň, dalších pět lidí se zranilo při snaze utéct do bezpečí.

Policie se domnívá, že střelba nebyla náhodná. Podle vyšetřovatelů nejméně tři podezřelí v obchodním centru vytáhli střelné zbraně, ale zatím není jasné, kolik lidí střílelo. "Myslíme si, že se navzájem znali a něco spustilo přestřelku," uvedl policejní náčelník.