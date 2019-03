Vídeň/Praha - Cizinecká policie zadržela ve středu na pražském letišti dva cizince, kteří jsou podezřelí z terorismu. Podezřelí jsou nyní v policejní cele, pražské městské státní zastupitelství navrhlo, aby je soud vzal do předběžné vazby. Soud musí rozhodnout během dnešního dne nebo pátku. O zadržení jako první informoval rakouský ministr vnitra Herbert Kickl, následně ho potvrdili čeští policisté. Podle Kickla tvořili zadržení společnou buňku s Iráčanem podezřelým ze dvou útoků na vysokorychlostní vlaky v Německu, kterého rakouská policie zadržela v pondělí ve Vídni.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by česká policie o zadržení podezřelých informovala později. "Je otázka spíše na rakouského ministra, proč se rozhodl tu informaci zveřejnit. Policie by ji určitě zveřejnila, ale až v době, kdy by to pokládala za vhodné. Takto jsme museli reagovat na informaci z rakouské strany. My se o tom budeme ještě s ministrem Kicklem bavit," řekl Hamáček České televizi. Z české strany šlo podle něj o standardní postup.

Mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová uvedla, že dvojici zadržela cizinecká policie krátce po příletu do Česka na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného vídeňským zemským úřadem pro ochranu ústavy a boji proti terorismu. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že jsou viněni z příslušnosti k teroristické organizaci a z financování terorismu.

Podle informací ČTK byli třicetiletý muž a o tři roky mladší žena z Iráku, kde v minulých letech shromažďovali finance na podporu teroristické organizace Islámský stát (IS). Podporovali i zmíněného muže zadrženého ve Vídni.

Mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci uvedla, že soud obdržel návrh na vzetí zadržených osob do vazby. Cimbala dodal, že státní zastupitelství nyní povede předběžné šetření, soud bude následně rozhodovat o předání údajných teroristů do Rakouska. Podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech by měl rozhodnout do 60 dnů.

Hamáček ČTK sdělil, že Česko nemá informace, které by odůvodňovaly změnu stupně hrozby terorismu.

Iráčana podezřelého ze dvou útoků na vysokorychlostní vlaky v Německu zatkla policie ve Vídni v pondělí, ve středu zadržela i jeho ženu. Oba jsou nyní ve vyšetřovací vazbě. Iráčan podle svého obhájce tvrdí, že s dvojicí zadrženou v Praze, ale nemá nic společného.

Iráčan zadržený ve Vídni je mimo jiné podezřelý, že spolu s několika dalšími osobami loni v říjnu natáhl ocelové lano mezi sloupy trakčního vedení nad kolejemi u bavorského městečka Allersberg, po kterých jezdí vysokorychlostní vlaky na trase Mnichov-Norimberk. V druhém případě z loňského prosince odhalili drážní zaměstnanci poškození trakčního vedení u kolejí mezi berlínskými nádražími Karlshorst a Wuhlheide.

Zadržený Iráčan čelí obvinění z pokusu o vraždu s teroristickým motivem, z těžkého poškození věci s teroristickým motivem a z členství v teroristické organizaci. V případě, že bude uznán vinným, hrozí mu až doživotí. Ve středu zadržela rakouská policie také jeho manželku. Na oba dnes soud uvalil vyšetřovací vazbu. Mluvčí soudu Christina Salzbornová podle APA uvedla, že podezření z teroru čelí oba manželé.

Muž se k činům, které mu jsou kladeny za vinu, již ve středu přiznal, podle dnešního sdělení soudu ale nadále odmítá, že jeho motiv byl teroristický. A odmítá i to, že by měl v úmyslu někoho zabít. Jeho manželka se podle Salzbornové k obvinění dosud nevyjádřila.

Podle obhájce Wolfganga Blaschitze zadržený Iráčan tvrdí, že jednal zcela sám. U soudu, který rozhodoval o jeho vazbě, uvedl, že jeho motiv byl politický. "Chtěl vyslat signál, protože se Německo podílelo na válečných operacích proti Iráku, jeho vlasti. Zabít ale při útocích nechtěl nikoho," řekl Blaschitz. Jeho klient u soudu rovněž odmítl, že by měl něco společného s dvojicí zadrženou na letišti v Praze.

