Policie v Ottawě začala zatýkat účastníky třítýdenní blokády v centru města

Ottawa - Policie v hlavním městě Kanady zahájila operaci s cílem ukončit protest proti pandemickým opatřením, který asi tři týdny blokuje provoz v centru metropole. Někteří účastníci manifestace se vzdávají a jsou odváděni do vazby, oznámila policie, a odtahové vozy začaly odklízet zaparkované kamiony. Úřady shromáždění prohlásily za nezákonné a hrozí tvrdými tresty, část lidí ale odmítala ulice v centru Ottawy opustit.

Blokády v blízkosti kanadského parlamentu začaly příjezdem takzvaného konvoje svobody na konci ledna. Od té doby se život v centru metropole nevrátil k normálu, ačkoli počet protestujících po prvním víkendu klesl na několik stovek. Mezitím se objevily další protesty proti vládním nařízením spojeným s očkováním proti covidu-19, především u přejezdů přes kanadsko-americkou hranici. Proti blokádám, které kromě řidičů kamionů přitáhly i pravicové extremisty či armádní veterány, policie nechtěla ihned zasahovat kvůli obavám z násilností, píše agentura AP.

Snaha ukončit protest v Ottawě začala ve čtvrtek večer zatčením dvou vůdců akce. Policie ji prohlásila za nezákonnou poté, co kanadský premiér Justin Trudeau v pondělí aktivoval nouzový zákon, jenž poskytuje strážcům zákona dodatečné pravomoci. Velká část centra metropole byla kvůli operaci uzavřená.

Dnes zatýkání pokračuje, přičemž podle AP bylo vidět, jak policisté některé účastníky protestu odvádějí v poutech. Deník The New York Times (NYT) informuje, že ráno do dějiště protestu dorazilo nejméně 100 policistů. Na místě bylo i několik velkých odtahových vozidel, která začala přesouvat kamiony tvořící blokádu.

"Žádáme protestující, aby zůstali klidní a dodržovali zákon," uvedla policie na twitteru. "Budete čelit tvrdým trestům, pokud neupustíte od nezákonné aktivity a neodstraníte okamžitě svá vozidla a majetek," doplnil policejní sbor.

Záběry pořízené reportérkou NYT ukazovaly, že někteří účastníci protestu i přes tyto vzkazy zůstávali v ulicích. Jeden postarší muž sedící v kamionu jí řekl, že se nebojí a že mu policie nemůže nic udělat. O chvíli později údajně policisté s "taktickou výbavou" a puškami otevřeli jeho vozidlo a odvedli jej pryč.

V ulicích v centru Ottawy zůstávalo před zásahem přes 300 kamionů, jejichž řidiči kromě blokování provozu poutali pozornost i hlasitým troubením. Policie a vláda premiéra Trudeaua s pokračováním protestů čelily kritice, že jsou vůči nim příliš tolerantní. Drtivá většina obyvatel Kanady, včetně místních řidičů kamionů, jsou očkovaní proti covidu-19 a průzkumy dlouhodobě ukazují, že opatření přijatá v boji proti nemoci mají u kanadské veřejnosti silnou podporu.

Centrum Ottawy bylo poslední baštou odpůrců vládních nařízení poté, co úřady ve středu ukončily blokádu na hraničním přechodu s USA u města Emerson v provincii Manitoba. Několik dní byl předtím zablokovaný také most Ambassador Bridge mezi Windsorem a Detroitem, který je klíčový pro výměnu zboží mezi USA a Kanadou.

U zrodu protestů byl podle všeho nesouhlas některých řidičů kamionů s požadavkem vlády, že musí být očkovaní proti covidu-19, aby mohli vjet do Kanady. Rychle však přerostly v obecnější odpor vůči pandemickým restrikcím a vládě premiéra Trudeaua, mimo jiné za podpory pravicových aktivistů a představitelů americké Republikánské strany včetně exprezidenta Donalda Trumpa.