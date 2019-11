Policie v Olomouckém kraji rozbila gang vyrábějící pervitin

Olomouc - Policisté v Olomouckém kraji dopadli organizovanou skupinu podezřelou z rozsáhlé výroby drog, šest lidí obvinili. Podle kriminalistů pervitinem zásobovali kromě Olomouckého kraje i sousední regiony. Pervitin nejen vyráběli, ale distribuovali také látky určené pro jeho výrobu. Šéf olomoucké krajské kriminální služby Jan Lisický novinářům řekl, že zadržení byli monopolními dodavateli této látky na celé Moravě. Zásahu se účastnilo 70 policistů. Akce byla svým rozsahem dosud největší za dobu existence policie Olomouckého kraje.

Na případu s krycím názvem Recoš policisté pracovali rok. Při zásahu v polovině listopadu zadrželi deset lidí a udělali 12 domovních prohlídek, při kterých zajistili více než tři kilogramy pervitinu a látky určené k jeho výrobě. Dopadem této akce by mělo být podle Lisického dočasné ochromení výroby a dodávky látek pro výrobu pervitinu na Moravě. "Zásobovali velice širokou oblast, kromě Olomouckého kraje měli přesah do Moravskoslezského, Jihomoravského a Zlínského kraje. Jednak metamfetamin vyráběli sami, ale zároveň distribuovali chemické látky potřebné k jejich výrobě. Ten zásah zlikvidoval monopolní dodavatele pro celou Moravu," uvedl vedoucí odboru olomoucké krajské kriminální policie Lisický.

Podezřelé se podrželo zadržet přímo při výrobě drog. Zajištěny byly podle Lisického při domovních prohlídkách dvě kompletní varny, chemikálie a nástroje potřebné k výrobě pervitinu a věci potřebné k jejich distribuci. "Byla zajištěna látka efedrin, která je meziproduktem při výrobě metamfetaminu, o celkové hmotnosti 1,3 kilogramu," uvedl Lisický. Policisté zajistili také 300.000 korun jako výnos této trestné činnosti.

Obvinili pět mužů a jednu ženu ve věku od 36 do 56 let, podle Lisického byli členy organizované skupiny. Obviněni byli ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy v nejpřísnějším odstavci, za což jim hrozí sazba od osmi do 12 let. Všichni skončili ve vazbě. Policie očekává, že během vyšetřování se počet obviněných rozšíří.

Kuriozitou případu je, že látky organizované skupině, i když nevědomky "dodávala" samotná policie. Část chemických látek totiž pocházela ze spalovny, do které je posílali policisté. Šlo o látky pocházející z trestné činnosti, které policisté předtím zabavili a jež byly určeny k likvidaci. Místo toho se vracely zpět do oběhu. "Mimo jiné se jednalo o látky, které byly zajištěny jednotlivými policejními útvary na území celé České republiky během přestupkových a trestních řízení. Tyto látky byly následně po pravomocných rozhodnutích příslušných soudů v jednotlivých případech předány prostřednictvím správy logistického zabezpečení Policejního prezidia uvedené spalovně k odborné likvidaci. Místo toho, aby byly zlikvidovány, vracely se nám zpět do oběhu," řekl šéf krajské kriminální policie. Policisté neuvedli, jak konkrétně se látky ze spalovny dostávaly k výrobcům drog.

Podle policie skupina páchala trestnou činnost velmi sofistikovaně a konspirativně. Na zásahu se podílelo více než šest desítek členů Toxi týmu Olomouckého i Moravskoslezského kraje, zásahové jednotky, ale také příslušníci Vojenské policie a Generálního ředitelství cel.

