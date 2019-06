Policie v Moskvě pozatýkala více než 400 demonstrantů

Moskva - Více než 400 lidí dnes zadržela moskevská policie při nepovoleném pochodu, jehož účastníci vybízeli k potrestání viníků nespravedlivého stíhání investigativního novináře Ivana Golunova. Oznámil to server OVD-Info, specializující se na policejní zákroky. Sama policie zatím připustila více než 200 zatčených. Mezi zadrženými jsou i reportéři a opoziční politik Alexej Navalnyj, považovaný za hlavního oponenta Kremlu.

"Asi 1200 lidí se zúčastnilo nepovolené veřejné akce. Kvůli porušení pravidel pro pořádání demonstrací bylo zadrženo více než 200 lidí," uvedl policejní mluvčí podle agentury TASS. Deník Kommersant odhadl počet demonstrantů na 2500. Navalnému za opakované porušení předpisů pro konání demonstrací hrozí 30 dnů za mřížemi. Dalším demonstrantům, obviněným z bránění chodcům v chůzi, hrozí až 15 dnů ve vězení.

Golunov, známý odhalováním korupce, byl sice v úterý pod tlakem veřejnosti náhle zbaven všech obvinění, ale organizátoři dnešní demonstraci neodvolali, přestože ji úřady nepovolily. Sám Golunov se podle agentury Interfax dnešního protestu nezúčastnil.

Asi stovka protestujících se sešla ve druhém největším ruském městě Petrohradu. Zde policie na rozdíl od Moskvy nezasáhla a demonstrace se odehrála v klidu, napsal místní server Fontanka.ru.

Mezi zadrženými v metropoli jsou podle serveru Newsru.com i reportér serveru Meduza, šéfredaktorka portálu MBCH-Media a zpravodajové rozhlasové stanice Kommersant FM, Echo Moskvy a nezávislé televize Dožď, kameraman švýcarské televize SRF či fotoreportér francouzského listu Le Temps. Policisté se prý zaměřili především na lidi, kteří na sobě měli trička s nápisem "Já jsem/my jsme Ivan Golunov".

Vedle opozičního předáka Navalného se v policejním voze ocitla i opoziční blogerka Marina Litvinovičová či novinář Alexandr Černyšov, který píše pro německý časopis Der Spiegel, členka prezidentské rady pro občanskou společnost a lidská práva Jekatěrina Šulmanová, literární kritička Anna Narinská i nacionalistický předák Dmitrij Děmuškin. Policisté podle blogera Ilji Varlamova použili proti demonstrantům obušky.

"Třesu se, moc mě bolí noha a hlava," postěžoval si fotoreportér Valerij Těněvoj na to, že jej při zatýkání policisté zbili. Odmítal totiž vymazat snímky, které na demonstraci pořídil.

Ombudsmanka Taťjana Moskalkovová, která dříve u policie dosáhla generálské hodnosti, kritizovala přehnanou brutalitu jako příznak svědčící o tom, že policie není profesně na výši.

Golunova, známého odhalováním korupce na moskevské radnici, zadržela policie minulý čtvrtek pod záminkou údajného obchodování s drogami; když se domáhal advokáta, policisté ho prý zbili. Policie tvrdí, že narkotika, určená k prodeji, se našla v batohu při domovní prohlídce novinářova bytu. Z devíti fotografií, údajně pořízených při prohlídce, ale osm prý zachycuje jiný byt.

Golunov tvrdí, že drogy, údajně nalezené během domovní prohlídky, podstrčili do jeho bytu sami policisté, aby jej dostali do vězení. Hrozilo mu až 20 let za mřížemi. Případ vyvolal vlnu pobouření, za Golunova se postavili jeho kolegové z nezávislých i státních médií. Ukončení stíhání oznámil v úterý osobně ministr vnitra, který uznal, že proti novináři nejsou důkazy.