Policie v Londýně zastřelila muže, který pobodal tři lidi

Londýn - Policie na nákupní ulici v jižní části Londýna zastřelila muže, který nožem zaútočil na několik lidí a nejméně tři zranil, z toho jednoho těžce. Incident policie označila za terorismus a uvedla, že okolnosti vyhodnocuje. Útočníka posléze prohlásila za mrtvého. Policie soudí, že útok byl izolovaný incident, jak podle agentury Reuters uvedla Lucy D'Orsiová z metropolitní policie.

Útočník, dvacetiletý Sudesh Amman (20) byl podle BBC asi před týdnem propuštěn z vězení poté, co odpykal polovinu trestu ve výši tří let a čtyř měsíců za teroristické trestné činy. V době útoku byl pod aktivním policejním dohledem.

Premiér Boris Johnson uvedl, že vláda v pondělí zveřejní další plány ohledně "zásadních změn v systému pro zacházení s osobami odsouzenými za teroristické činy".

Sudesh Amman se podle BBC v listopadu 2018 přiznal k šesti bodům obvinění z držení dokumentů obsahujících teroristické informace a sedmi ohledně šíření teroristických publikací. Následující měsíc byl uvězněn, odpykat si měl tři roky a čtyři měsíce.

Amman byl poprvé zatčen na severu Londýna v květnu 2018 ozbrojenými policisty kvůli podezření z plánování teroristického útoku. V dubnu téhož roku se dostal do pozornosti protiteroristické policie kvůli příspěvkům v aplikaci Telegram.

"Víme o třech lidech, kteří byli dnes odpoledne zraněni při útoku ve Streathamu (v jižním Londýně). Jedna osoba je v nemocnici v ohrožení života. Právě informujeme jejich rodiny," uvedla metropolitní policie na twitteru. Ze zbylých dvou zraněných byl jeden člověk ošetřen na místě a druhý ve stabilizovaném stavu převezen do nemocnice.

Stanice BBC s odvoláním na svědky uvedla, že krátce po 14:00 místního času (15:00 SEČ) zazněly dva výstřely. Útočník na sobě podle svědků nesl něco, co mohlo připomínat sebevražednou vestu.

Deník The Telegraph citoval ženu, která byla očitým svědkem incidentu. "Muž vstoupil do obchodu, vzal nůž a začal bodat do lidí. Majitel obchodu se mu snažil nůž vzít, ale on se vyprostil a bodl ženu na kole. Ten nůž byl opravdu velký."

Televize Sky News s odkazem na bezpečnostní složky uvedla, že útok měl co do činění s islámským radikalismem. Později dodala, že zastřelený muž byl v době incidentu "aktivně sledován policií".

Televize rovněž citovala svědka, podle nějž policisté v civilu pronásledovali muže po hlavní třídě ve čtvrti Streatham. "Volali na něj 'zastav, zastav'," řekl svědek Karker Tahir. "Ale on nezastavil a pak jsem viděl, že ho třikrát střelili. Bylo hrozné to sledovat. Ten muž ležel na zemi a vypadalo to, že má něco, co podle policie bylo nějaké zařízení."

Snímky na sociálních sítích ukazovaly policejní auta a sanitky, nad místem kroužily vrtulníky. Scotland Yard vyzval občany, aby se oblasti vyhnuli. Bývalý zástupce velitele metropolitní policie Stephen Roberts uvedl, že úřady se co nejrychleji pokusí prohledat pachatelovo bydliště, zanalyzovat jeho počítač a internetové záznamy, což by mohlo vést ke zjištění, zda měl případně nějaké komplice.

"Teroristé nás chtějí rozdělit a zničit náš způsob života. V Londýně jim nikdy nedovolíme, aby toho dosáhli," uvedl londýnský starosta Sadiq Khan.

V britské metropoli se v uplynulých letech stalo několik teroristických útoků, při nichž umírali lidé. Naposledy útočník na konci loňského listopadu ubodal na mostě London Bridge dva lidi. V červnu 2017 zemřelo osm lidí, když teroristé tři z nich rovněž na London Bridge srazili autem a pět dalších ubodali v tržnici Borough Market. Policie trojici útočníků zastřelila. V březnu téhož roku najel útočník do chodců na mostě Westminster Bridge a čtyři z nich zabil. Než ho strážci zákona zastřelili, ubodal také policistu.