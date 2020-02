Policie v Londýně zastřelila muže, který pobodal několik lidí

Londýn - Britská policie dnes v jižním Londýně zastřelila muže, který nožem vážně zranil několik lidí. Policie incident označila za terorismus, informují tiskové agentury.

"Ozbrojení policisté v Streathamu (jižním Londýně) zastřelili muže. V této fázi máme za to, že byla řada lidí pobodána. Okolnosti se vyhodnocují, incident spojujeme s terorismem," uvedla na twitteru metropolitní policie.

BBC s odvoláním na svědky uvedla, že krátce po 14:00 místního času (15:00 SEČ) zazněly dva výstřely.

Deník The Telegraph citoval ženu, která byla očitým svědkem incidentu. "Muž vstoupil do obchodu, vzal nůž a začal bodat do lidí. Majitel obchodu se mu snažil nůž vzít, ale on se vyprostil a bodl ženu na kole. Ten nůž byl opravdu velký."

Dva lidé byli podle informací deníku těžce zraněni. Snímky na sociálních sítích ukazovaly policejní auta a sanitky, nad místem kroužily vrtulníky. Scotland Yard vyzval občany, aby se oblasti vyhnuli.

V britské metropoli se v uplynulých letech událo několik teroristických útoků, při nichž umírali lidé.