Policie v Londýně zastřelila muže, který pobodal dva lidi

Londýn - Britská policie na nákupní ulici v jižním Londýně zastřelila muže, který nožem zranil nejméně dva lidi. Incident označila za terorismus a uvedla, že okolnosti nyní vyhodnocuje. "Myslíme si, že dvě oběti jsou zraněné. Čekáme na aktuální informace o jejich stavu," dodala později policie s tím, že útok byl zcela zastaven. Útočníka prohlásila za mrtvého.

BBC s odvoláním na svědky uvedla, že krátce po 14:00 místního času (15:00 SEČ) zazněly dva výstřely. Útočník na sobě podle svědků nesl něco, co mohlo připomínat sebevražednou vestu.

Deník The Telegraph citoval ženu, která byla očitým svědkem incidentu. "Muž vstoupil do obchodu, vzal nůž a začal bodat do lidí. Majitel obchodu se mu snažil nůž vzít, ale on se vyprostil a bodl ženu na kole. Ten nůž byl opravdu velký."

Snímky na sociálních sítích ukazovaly policejní auta a sanitky, nad místem kroužily vrtulníky. Scotland Yard vyzval občany, aby se oblasti vyhnuli.

Televize Sky News s odkazem na bezpečnostní složky uvedla, že útok měl co do činění s islámským radikalismem.

"Děkuji všem záchranným složkám, které vyrazily k incidentu ve Streathamu, u něhož teď policie uvedla, že má souvislost s terorismem. Mé myšlenky jsou se zraněnými i s těmi, kteří tím byli nějak dotčeni," napsal na twitteru v reakci na událost premiér Boris Johnson.

V britské metropoli se v uplynulých letech stalo několik teroristických útoků, při nichž umírali lidé. Naposledy útočník na konci loňského listopadu ubodal na mostě London Bridge dva lidi. V červnu 2017 zemřelo osm lidí, když teroristé tři z nich rovněž na London Bridge srazili autem a pět dalších ubodali v tržnici Borough Market. Policie trojici útočníků zastřelila. V březnu téhož roku najel útočník do chodců na mostě Westminster Bridge a čtyři z nich zabil. Než ho strážci zákona zastřelili, ubodal také policistu.