Policie v Královéhradeckém kraji zesílí kontroly cestování do hor

Hradec Králové - Policie v Královéhradeckém kraji o nadcházejícím víkendu zesílí kontroly cestování do Krkonoš a Orlických hor. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Podle vládních epidemických opatření k omezení pohybu mohou hory navštívit jen místní obyvatelé. Na hřebenech Krkonoš leží až metr sněhu a o víkendu by v nich mělo panovat slunečné počasí.

Mluvčí připomněla, že vládní opatření nedovoluje lidem provozovat volnočasové aktivity mimo katastr obce, v níž má člověk trvalý pobyt či bydliště.

Dodržování omezení pohybu v Královéhradeckém kraji kontroluje několik stovek policistů. Při kontrolách jim pomáhá 20 příslušníků Celní správy ČR a více než 100 vojáků. Hlídky namátkově kontrolují vozidla a pohyb lidí nejen na hranicích okresů, ale po celém území kraje.

Policisté v Královéhradeckém kraji při kontrolách dodržování omezení pohybu od pondělí do dnešního rána zamezili jízdě mezi okresy řidičům 167 aut. Například za středu a noc na dnešek udělali přes 6200 kontrol, při nichž zjistili 270 přestupků. "Většina z nich byla vyřešena domluvou," uvedla mluvčí. Policisté kromě omezení pohybu například kontrolují i nařízení o používání roušek a respirátorů či uzavření provozoven.

Současný provoz na silnicích policie v kraji hodnotí jako klidnější a plynulejší. Přesto se podle Vlčkové objevují řidiči, kteří riskantní rychlou jízdou omezují ostatní. "Policisté se proto zaměří ve vyšší míře i na dodržování pravidel silničního provozu, tedy i na kontrolu nejvyšší povolené rychlosti," uvedla.

V celé zemi od pondělí lidé nesmí cestovat mezi okresy, s výjimkou cest do zaměstnání, na úřad nebo k lékaři. Volný čas mohou lidé trávit pouze na území obce či města.