Policie v Hongkongu rozháněla davy maskovaných demonstrantů

Hongkong - Desetitisícové davy v neděli opět zaplavily ulice v centru Hongkongu, kde po vyhlášení kontroverzního zákazu zakrývání tváře pokračují několikaměsíční protivládní protesty. Lidé navzdory novému opatření pochodovali s obličejovými maskami a zprvu pokojné manifestace vyústily ve střety s policií, která na mnoha místech nasadila slzný plyn, shromáždění rozháněla i pomocí obušků a vodního děla. Někteří demonstranti házeli cihly nebo zápalné lahve, informovala agentura Reuters.

Na počátku dalšího dne nepokojů se lidé sešli mimo jiné v obchodní čtvrti Causeway Bay, kde zůstala zavřená řada podniků. Policie vydala prohlášení, ve kterém obyvatelům doporučila nevycházet ven a nechat zavřená okna. Po sobotní bezprecedentní uzavírce byl nicméně částečně obnoven provoz metra.

Po sociálních sítích se dnes šířila videa zachycující krvavou potyčku mezi taxikářem a demonstranty. Řidič vozidla taxislužby zjevně úmyslně najel do davu, čímž podle agentury AFP zranil dva manifestující. Mezi zraněnými je podle dostupných informací i 23letá žena, která utrpěla zlomeniny obou nohou.

Rozlícený dav pak vytáhl taxikáře z automobilu a brutálně ho mlátil a kopal do něj. Některé záběry ukazují, jak se muž v kalužích krve svíjí na vozovce. Místní nemocnice potvrdila, že přijala tři osoby ve vážném stavu.

Do ulic velkoměsta ovládaného Čínou dnes vyšlo výrazně více lidí než v sobotu a davy v centru Hongkongu zablokovaly několik hlavních tříd. Podle zpravodajské společnosti BBC novou mobilizaci způsobil odpor proti zákazu zahalování a také incidenty z posledních dní, při kterých policisté postřelili dva mladíky. Demonstranti dnes pokračovali v ničení vládních budov či podniků s vazbami na pevninskou Čínu, terčem výtržnictví se staly i stanice metra.

Po několika hodinách policie začala nepovolené manifestace rozhánět. S příchodem noci se na několika místech těžkooděnci střetli s účastníky protestů, desítky lidí strážci zákona vzali do vazby na základě nového opatření o maskování. "Svazovali jim zápěstí lankem a odkrývali jim obličeje, načež je umísťovali do autobusů. Další leželi v prenatální poloze na zemi s rukama svázanýma za zády poté, co byli zpacifikováni pepřovým sprejem a obušky," píše Reuters.

Demonstranti dnes v ulicích skandovali hesla jako "lidé Hongkongu, povstaňte", "bojujte za svobodu" nebo "nosit masku není zločin". Zákaz zahalování obličeje při manifestacích vstoupil v platnost v sobotu, čemuž předcházela noc plná nepokojů vyvolaných vyhlášením mimořádného opatření.

"Zákon proti maskám jenom posiluje náš hněv a do ulic budou vycházet další lidé," řekl Reuters vysokoškolský student Lee, jehož tvář zakrývala modrá rouška.

Lidem, kteří zákaz zahalování poruší, hrozí až 12 měsíců ve vězení. Agentura AP ale podotýká, že jeho vymáhání je složité, protože roušky na tváři lidé v Hongkongu běžně nosí kvůli obavám o zdraví. Vláda v sobotu uvedla, že při aktuální chřipkové sezoně nezakáže lidem jejich nošení z hygienických důvodů.

Hongkongské soudy odmítly druhou žádost o vydání předběžného opatření, jež by platnost zákazu zastavilo. Stížností 24 místních zákonodárců proti správkyni zvláštního administrativního regionu Carrie Lamové se ale budou tento měsíc dále zabývat.

Lamová k vyhlášení zákazu využila zákon o stavu nouze pocházející z britských koloniálních časů, který nebyl uplatněn více než 50 let. Šéfka místní vlády v sobotu svůj postup hájila jakožto potřebný krok při vlně "bezprecedentního násilí".

Masivní protesty svírají Hongkong už od června a podle AP představují největší výzvu směrem k Pekingu od roku 1997, kdy město přešlo z britské pod čínskou správu. Spouštěčem byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny. Stažení tohoto návrhu ale protivládní hnutí nezastavilo, neboť to mezitím přerostlo v projev obecnější nespokojenosti s místními poměry.