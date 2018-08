Berlín - Německo zneklidňuje napjatá situace v Chemnitzu (Saské Kamenici). V podkrušnohorském městě nedaleko českých hranic v neděli odpoledne radikálové napadali přistěhovalce a neněmecky vypadající lidi. Předtím vyšly do ulic stovky obyvatel kvůli násilné smrti pětatřicetiletého Němce, z níž jsou obviněni dva migranti. Další demonstrace se odehrávají dnes. Výpady proti přistěhovalcům tvrdě odsoudila německá vláda. Debatuje se o tom, jestli Sasko situaci zvládá.

Rozbuškou napětí, které se ve východoněmeckých městech projevuje opakovaně, se stal spor, který si v noci ze soboty na neděli vyžádal jednoho mrtvého s dva zraněné. Mrtvým je německý občan. Podezřelými jsou dva muži ve věku 21 a 22 let z Iráku a Sýrie, které soud poslal do vazby. Bližší okolnosti činu policie stále objasňuje, hovoří ale o bezdůvodném útoku.

V neděli odpoledne - tedy v době, kdy ještě nebyla potvrzena národnost podezřelých - městem na protest prošlo nejprve asi 100 příznivců protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) a později dalších zhruba 800 lidí, mezi nimiž byla i řada pravicových radikálů. Chemnitz kvůli jejich akci, při níž skandovali mimo jiné "My jsme národ" a na policisty házeli kameny a lahve, musel předčasně ukončit městské slavnosti.

Vedle dvojice protestů navíc došlo k útokům pravicových extremistů na přistěhovalce. Mezi napadenými jsou třicetiletý Bulhar, osmnáctiletý Syřan nebo osmnáctiletý Afghánec. Lehká zranění ale utrpěla třeba i patnáctiletá Němka, která mladého Afghánce doprovázela.

Dění ve zhruba čtvrtmilionovém městě dnes důrazně odsoudila německá vláda, která hovoří o "štvanici na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi". "To, co bylo včera (v neděli) v Chemnitzu místy k vidění a co je vidět i na záznamech, to nemá v našem právním státě místo," zdůraznil mluvčí kabinetu Steffen Seibert.

Útoky odsoudili také opoziční politici, z nichž si ale někteří kladou otázku, nakolik mají saské úřady ještě situaci pod kontrolou. Od braní spravedlnosti do vlastních rukou se distancovali i zástupci AfD, i když předtím jejich poslanec Markus Frohnmaier o podobném postupu s pochopením tweetoval.

Demonstrace se ve městě odehrávají i dnes. Policie je na ně podle své šéfky dobře připravena. Přesto Organizace RAA Sachsen pomáhající obětem pravicového násilí vyzvala migranty, aby se od odpoledne raději vyhnuli centru Chemnitzu. Hrozí podle ní další útoky rasistů a neonacistů podobné těm z neděle.