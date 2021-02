Policie v Barmě zasáhla proti demonstrantům vodním dělem

Rangún - Barmská policie dnes v metropoli Neipyijtu zasáhla vodním dělem proti demonstrantům, kteří vyšli do ulic na protest proti vojenskému převratu a proti zadržování zvolené vůdkyně civilní vlády Do Aun Schan Su Ťij. Policisté následně vyzvali demonstranty, aby se rozešli, nebo je rozeženou silou. V některých čtvrtích druhého největšího barmského města Mandalaj dnes úřady vyhlásily stanné právo. Zakázána jsou shromáždění více než pěti osob a od 20:00 do 04:00 platí zákaz vycházení. Protestní akce pokračují v Barmě třetím dnem a dnes se do nich zapojily desítky tisíc lidí, informovala agentura Reuters.

Protesty jsou největší od takzvané šafránové revoluce v roce 2007, jejíž hybnou sílu představovali buddhističtí mniši. V předvoji dnešního průvodu v největším barmském městě Rangúnu kráčela skupina buddhistických mnichů oděných v šafránová roucha, napsala s odvoláním na svědky agentura Reuters. Mniši mávali mnohobarevnými buddhistickými vlajkami a prapory červené barvy, která symbolizuje stranu svržené premiérky, Národní ligu pro demokracii (NDL).

"Propusťte naše lídry. Respektuje naše hlasy. Odmítněte vojenský puč," stálo na jednom z transparentů. Protestující vyjadřují vzdor třemi zdviženými prsty, tedy gestem známým z americké knižní a filmové série Hunger Games, kde se stalo znakem povstání proti útlaku totalitního režimu.

Média upozorňují, že protestní akce se konají i v oblastech, které obývají etnické menšiny, jež se dlouhodobě cítí znevýhodňované. Tisíce demonstrantů se dnes shromáždily například v metropoli Kačjinského státu na severu země či v Monském státě na jihovýchodě Barmy.

Demonstrace zatím probíhají převážně poklidně, sílí ale obavy, aby proti nim junta krvavě nezakročila jako při předchozích protestech v letech 1988 a 2007. Barmská státní televize dnes uvedla, že proti lidem, kteří ohrožují stabilitu země, bezpečnost veřejnosti a pořádek, by měly být podniknuty "právní kroky".

Již minulý týden zahájili stávku lékaři několika desítek nemocnic, kteří prohlašují, že nebudou pro vojenskou vládu pracovat. Podle zpravodajského serveru BBC se k nim dnes přidaly tisíce učitelů, právníků, bankovních úředníků a vládních zaměstnanců.

Barmská armáda minulé pondělí provedla vojenský převrat, při kterém zadržela vůdkyni Su Ťij a prezidenta Win Myina a vyhlásila na rok výjimečný stav. Oba politici čelí obviněním, která organizace na ochranu lidských práv označují za nepodložená. Armáda puč zdůvodnila údajnými podvody při listopadových volbách a generál Min Aun Hlain, který se postavil do čela státu, slíbil jejich vyšetřování. Dění v zemi odsoudila řada států i organizací.

Británie a EU dnes předložily žádost o mimořádné zasedání Rady OSN pro lidská práva, které by se zabývalo krizí v Barmě. "Jedná se o reakci na výjimečný stav vyhlášený v Barmě a na svévolné zadržování demokraticky zvolených politiků a zástupců občanské společnosti armádou. To má vážné důsledky pro lidská práva v zemi," řekl britský vyslanec Julian Braithwaite.

K osvobození politických vězňů a k návratu na cestu k demokracii dnes Barmu vyzval papež František. Austrálie dnes uvedla, že požaduje okamžité propuštění australského občana Seana Turnella, který působil jako ekonomický poradce vůdkyně Su Ťij a byl zatčen o víkendu.