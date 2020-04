Policie v Africe kvůli viru brutálně zasahuje proti lidem, píše BBC

Pretoria - V několika afrických zemích policie k vymáhání pořádku v době koronavirového nebezpečí používá zbraně, slzný plyn nebo biče. Lidé, kteří vládní opatření narušují, jsou ponižováni, biti nebo dokonce zabíjeni. Další státy zvyšují dohled nad lidmi pomocí moderních technologií. V Africe se tak vyhrocuje debata o rovnováze mezi potřebou chránit společnost jako celek před koronavirem na straně jedné a respektováním osobní svobody a dodržováním lidských práv na straně druhé, píše dnes BBC.

Omezení pohybu nebo zákaz nočního vycházení mají zachránit životy v době koronavirové krize, jenže několik lidí už o život připravila naopak nynější přílišná aktivita představitelů bezpečnostních složek. V Keni policie zastřelila třináctiletého chlapce, který si hrál na balkoně domu v rezidenční čtvrti. Policie tvrdí, že šlo o nehodu a chlapce zasáhla zbloudilá kulka.

Místní tisk psal o třech dalších úmrtích, jednou z obětí byl motocyklový taxikář, který podlehl zraněním způsobeným příslušníky policie. Keňský prezident Uhuru Kenyatta se za tyto excesy omluvil.

V Jihoafrické republice, která má přes 1800 potvrzených případů koronaviru, policie při vymáhání vládních nařízení usmrtila nejméně osm lidí.

V Ugandě čelí deset příslušníků bezpečnostních složek obvinění z mučení poté, co zbili skupinu žen holemi a nutili je plavat v bahně. Mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch obvinila policii z bití lidí a odsoudila policejní zátah na azylový dům pro mladé gaye a lesby bez domova, při kterém bylo zadrženo 23 osob pod záminkou, že v zařízení zůstávají a svou nedbalostí mohou šířit infekční onemocnění.

V některých zemích také vzbuzuje obavy porušování osobní svobody a možné zneužití moci politickými představiteli, kterým se díky vyhlášení nouzového stavu uvolnily ruce. Keňský právník Mugambi Laibuta kritizoval úřady za to, že sledují mobilní telefony lidí s nařízenou karanténou, aniž je o tom dopředu informovaly.

Prezident Peter Mutharika vyhlásil v Malawi stav katastrofy a veřejnost ho podezírá z toho, že se bude snažit využít současné situace, aby se udržel co nejdéle u moci. Zemi v červenci čekají volby, poněvadž hlasování z minulého roku bylo kvůli nesrovnalostem prohlášeno za neplatné.

Mnoho afrických zemí nemá vyspělé zdravotní systémy a hrozí, že zdravotnictví by se mohlo pod náporem pacientů s koronavirem zhroutit. Nevládní organizace Freedom House však upozorňuje na to, že opatření používaná v boji s koronavirem by mohla mít zhoubné následky přetrvávající ještě dlouho poté, co krize odezní.