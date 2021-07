Policie uvolnila vjezd do postižených obcí, výjimkou je Moravská Nová Ves

Podivín (Břeclavsko) - Policie dneškem uvolnila vjezd do tornádem postižených obcí na Hodonínsku a Břeclavsku. Mohou tam vjet i dobrovolníci, kteří dosud své vozy museli nechávat mimo obce. Výjimkou je Moravská Nová Ves, vjezd tam policie stále reguluje. Po dnešním jednání krizového štábu to řekl ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil.

Komunikace přes obce kromě místních běžně využívána není, obvykle se jezdí po silnici 55. Do obcí ale po tornádu mířili především dobrovolníci. Vjezd do postižených obcí tak byl uzavřen, aby silnice nebyly zbytečně zahlcovány vozy. Ještě i nyní Tržil apeloval na dobrovolníky, aby parkovali mimo hlavní komunikaci, aby jejich vozy nebránily v provozu.

"Jedinou výjimkou je Moravská Nová Ves, kdy od silnice 55 od hlavní křižovatky ještě filtr bude, protože je to jediná komunikace do centra a v té klíčové křižovatce by tak mohlo dojít ke komplikacím," uvedl Tržil.

Policie se nyní bude zaměřovat především na kontrolu vozů vyjíždějících z těchto oblastí. "A to v návaznosti na přepravu stavebního materiálu, případně technických prostředků, tak, abychom zamezili krádežím," uvedl Tržil.