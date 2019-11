Policie únik škodlivin na Českolipsku šetří jako obecné ohrožení

Hamr na Jezeře (Českolipsko) - Policie úterní neštěstí s osmi zraněnými v provozovně likvidace nebezpečného odpadu společnosti Purum v Hamru na Jezeře vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení. Nikdo obviněn nebyl, řekla ČTK českolipská mluvčí policie Ivana Baláková. Při neštěstí utrpěli vážné zranění dva lidé, na místě je museli záchranáři oživovat. Muž, který je hospitalizován v Liberci, je podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře stále v kritickém stavu.

Policie zatím neví, co výbuch při nečekané chemické reakci spojené s únikem škodlivin do ovzduší způsobilo. Do areálu se zatím kriminalisté nedostali. "Čekáme na výsledky kontrolního měření od hasičů. Pokud to bude bezpečné, ohledáme dnes místo události a budeme shromažďovat všechny podklady, abychom posoudili, proč tam ta situace vznikla," uvedla Baláková.

Hasiči znovu vzorky odebírají od dnešního rána. "Víme, že tam byla kyselina sírová ve spojitosti s dalšími látkami," řekla dnes ČTK krajská mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Jednatele firmy Purum Daniel Kraft zatím netuší, co mohlo havárii způsobit. "Při obvyklé každodenní činnosti stabilizace nebezpečných odpadů došlo k nepředvídatelné a nám prozatím nevysvětlitelné chemické reakci, která měla za následek výbuch s následným zahořením," uvedl pro ČTK. Podle něj jde o úpravnu, která využívá metody chemické neutralizace odpadů a vápenno-cementové stabilizace. "Cement nebo odprašky z výroby cementářského slínku jsou při tom využity jako chemické činidlo, které mění nebezpečnost složek odpadu a transformuje nebezpečný odpad na odpad, který již dále není nebezpečný," dodal.

V areálu ve Staré Lužici v Hamru na Jezeře podle něj firma působí od roku 2002 a dosavadní provoz označil za bezproblémový. "Poslední kontrola České inspekce životního prostředí a Krajského úřadu Libereckého kraje proběhla 6. května 2019 a nebylo shledáno jakékoli porušení podmínek integrovaného povolení provozu," uvedl Kraft.