Policie u Lanžhota cvičí i záchyt migrantů, v činnosti je registrační místo

Lanžhot (Břeclavsko) - Na společném cvičení policistů, vojáků, celníků, hasičů a příslušníků vězeňské služby na bývalém hraničním přechodu na D2 u Lanžhota na Břeclavsku je v činnosti i registrační místo pro migranty. V případě potřeby jím může projít až 300 migrantů denně. ČTK to řekla mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie Renata Grecmanová. Cvičení se koná na třech bývalých hraničních přechodech, nacvičuje se znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem a Rakouskem.

U Lanžhota složky nacvičovaly i fiktivní záchyt migrantů, v odpoledních hodinách jich v jednom z kamionů našel detektor tlukotu srdce 15. Zachycení migranti putují do takzvaného registračního místa. Jde o stany s jednotlivými pracovišti postavené za sebou, komplex je dlouhý asi 80 metrů. Hasiči jej obvykle postaví asi za pět hodin, dnes to podle mluvčí zvládli za čtyři. "Máme vyzkoušeno z předchozích cvičení, že za 24 hodin může registračním místem projít až 300 migrantů. Jednomu to trvá do 25 minut, nyní to ale zpomalilo testování na covid, takže jednotlivec místem projde zhruba za 45 minut," uvedla mluvčí.

Ještě před vstupem do registračního místa se migrantovi ve speciálním vozidle s rentgenem prohlédnou zavazadla. Následuje první pracoviště registračního místa - shromaždiště. Tam se migranti seskupí do případných rodin, každý dostane na zápěstí levé ruky pásku, provádí se zevní prohlídka migranta i za pomoci ručního detektoru kovů. "Je to z důvodu bezpečnosti, kdyby měl u sebe zbraň," uvedla Grecmanová. Pak migrant podstupuje antigenní test na covid-19. Pokud je pozitivní, dotyčný odchází na potvrzující PCR test, následně buď do izolace, nebo zpět. Pokud je negativní, pokračuje se dál v úkonech, a to v detailnější prohlídce kvůli možnému držení skryté zbraně.

Třetím pracovištěm je pak takzvaná triáž. "Jde o kompletní vstupní vyšetření, na kterém zjišťujeme zdravotní stav pacienta," uvedl mluvčí Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra Miloš Navrátil. Následují pracoviště identita a registrace. V něm policisté zjišťují potřebné údaje, jméno, rodné číslo, zajišťují otisky prstů, fotografii. Následně se vygeneruje pořadové číslo. Posléze se rozhoduje, jak bude s dotyčným naloženo dál. Pokud požádá o azyl, následuje převoz do přijímacího zařízení, pokud nepožádal, tak na odbor cizinecké policie.

Cvičení začalo dnes v poledne a potrvá 24 hodin. Ochranu hranic policie trénuje na bývalých hraničních přechodech Lanžhot, Mikulov a Starý Hrozenkov. Celkem jde o zhruba 400 policistů, vojáků, celníků, hasičů a příslušníků vězeňské služby.