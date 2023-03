Policie střílela v Praze na ujíždějící hledané auto, řidiče zadržela

Praha - Pražští policisté dnes ráno na Štěrboholské spojce stříleli na ujíždějící hledané auto, jehož řidič prorazil jejich zátaras a ohrožoval je. Na výzvy k zastavení nereagoval, po střelbě naboural do dalších dvou aut a policisté jej zadrželi. Nyní vyšetřují okolnosti nehody a to, proč zadržený cizinec ujížděl. ČTK to řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Při střelbě nebyl podle něj nikdo zraněn.

Mluvčí uvedl, že policisté v ranních hodinách dostali informaci, že po Štěrboholské spojce ve směru na Černý Most ujíždí auto, které je vedeno v pátrání jako ukradené. Udělali zátaras, který ale řidič projel, nedbal ani na výzvy k zastavení a zaútočil svých autem na policisty. Policisté následně proti autu několikrát vystřelili směrem na pneumatiky, popsal událost mluvčí. Doplnil, že auto následně způsobilo nehodu, po které policisté řidiče zadrželi.

Zadržený cizinec skončil na policejní služebně.