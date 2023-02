Policie stále hledá sedm cizinců, kteří uprchli ze zařízení v Balkové

Plzeň - Policie pátrá po sedmi cizincích, kteří v úterý v podvečer utekli ze záchytného zařízení v Balkové na severním Plzeňsku. Z areálu uteklo 13 lidí, převážně ze severní Afriky. Šest z nich policie před půlnocí zadržela v okolí Balkové, uvedl dnes na dotaz ČTK tiskový mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Způsob, jakým cizinci z areálu utekli, nechtěla Správa uprchlických zařízení komentovat. Policie vyhlásila pátrání po sedmi Maročanech.

Zatím není jasné, jak se cizincům podařilo utéct. "Jak k celé situaci došlo, je zatím předmětem šetření, pouze můžeme sdělit, že překonaly vnitřní perimetr zajištění záchytného tábora, který zajišťuje Správa uprchlického zařízení ministerstva vnitra. Při útěku nebyl nikdo zraněn," uvedl Urban. Podle úterního vyjádření policie v Balkové běženci čekali na správní vyhoštění do země původu.

Po uprchlých cizincích pátrá policie z několika krajů, cizinecká policie, do hledání se zapojila i letecká služba policie. POlicie také vyhlásila pátrání.

Záchytné středisko pro uprchlíky a žadatele o azyl v Balkové vzniklo v roce 1998 v bývalém objektu střední policejní školy, který ještě předtím sloužil jako stálá škola v přírodě. Svému účelu slouží s přestávkami, jsou zde ubytovaní jen muži. Ke dnešnímu dní je v zařízení podle Urbana 62 cizinců.

Bezpečnost uvnitř areálu zajišťuje smluvní bezpečnostní agentura, řekl dnes ČTK mluvčí Správy uprchlických zařízení Jan Piroch. Nasazení členů bezpečnostní agentury se podle něj přizpůsobuje aktuálnímu počtu umístěných cizinců. Současný útěk je největší za poslední léta. "Od roku 2015, kdy jsme zařízení převzali, se taková situace nestala. V součinnosti s policií učiníme kroky, abychom minimalizovali opakováni situace," uvedl Piroch.

Policie dopoledne vyhlásila pátrání po sedmi mužích, původem z Maroka. Nejmladšímu je 19 let, nejstaršímu 45. "Muži byli v zařízení zajištěni z důvodu realizace správního vyhoštění do země původu, nikoliv z důvodu podezření z páchání trestné činnosti. Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledaných osob, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie ČR nebo na tísňovou linku 158," uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.