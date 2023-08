Policie: Škoda po požáru haly v Žebráku je 1,8 miliardy korun

Žebrák (Berounsko) - Škoda po pondělním požáru haly v Žebráku na Berounsku je podle policie 1,8 miliardy korun, čtvrtá nejvyšší od roku 1990. Odhad policie je vyšší než předběžný odhad hasičů, který byl 1,5 miliardy korun. Policisté vyšetřují rozsáhlý požár výrobní haly, která začala hořel v pondělí před polednem, jako obecné ohrožení z nedbalosti. Hasiči odhadují, že likvidaci požáru vyhlásí ve středu. Kriminalisté pracují se dvěma verzemi, jednou je nedbalost, druhou technická závada. V případě obvinění hrozí pachateli osm let vězení, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Těžká technika pomáhá s dohašováním požáru v Žebráku, hasiči postupně odjíždějí.

"Kriminalisté si celou věc převzali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti," řekla Richterová. Pracují podle ní i s verzí, že příčinou mohla být technickou závada. "To ukáže další vyšetřování," dodala.

Na místě nyní hasiči dohašují a vyhledávají skrytá ohniska, kolem 8:30 snížili stupeň poplachu na základní, tedy nejnižší. V pondělí se u požáru vystřídalo 154 hasičů z 25 jednotek, kteří měli k dispozici 33 cisteren. V pondělí po poledni vyhlásili hasiči vzhledem k rozsahu požáru a počtu zasahujících jednotek zvláštní, nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hořící hala se částečně zřítila. Požár se přestal šířit kolem 15:00. S hašením pomáhal vrtulník Blackhawk s bambivakem, který shazoval vodu doprostřed zřícené haly. Halu opustilo po vypuknutí požáru 70 zaměstnanců firmy, všichni vyvázli bez zranění. S likvidací požáru hasiči počítají ve středu.

Zdravotníci v pondělí ošetřili 15 hasičů, většina byla dehydratovaná, tři převezli k dalšímu vyšetření do nemocnice.

Hala patří společnosti Novares CZ Zebrak, která vyrábí plastové díly pro automobily. Jedním z odběratelů Novaresu je například společnost Toyota.

Těžká technika pomáhá s dohašováním požáru průmyslové haly. Hasiči postupně odjíždějí, odpoledne na místě někteří zůstanou kvůli dohledu. Likvidaci požáru vyhlásí zřejmě ve středu ráno, řekl na místě ČTK mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Chvílemi je u haly cítit zápach spáleniny, avšak dým už tam není.

"V tuto chvíli probíhá rozebírání zřícené konstrukce a dohašování ohnisek požáru, která se nacházela pod konstrukcí," uvedl dopoledne Sýkora. Areál v průmyslové zóně je uzavřený, nikdo do něj nesmí. Nejsou zde žádní zaměstnanci ani zástupci firmy. "Teprve potom, až bude ukončena dohlídka a bude již jistota, že se nic nemůže rozhořet, tak to bude předáno majiteli," dodal Sýkora. Doplnil, že mezitím ještě bude pokračovat vyšetřování. Silnice kolem areálu je průjezdná, projíždí tudy především vozy do okolních firem. U vstupu se pohybuje několik hasičů.

Ještě ráno zde bylo kolem dvaceti hasičů. Dopoledne odjelo několik hasičských vozů. Odpoledne už bude na místě pravděpodobně pouze jedna jednotka kvůli dohledu. Areál bude kontrolovat termokamerou. O vyhlášení likvidace rozhodne velitel zásahu, předcházet jí bude závěrečná kontrola požářiště. Jak dlouho bude trvat vyšetřování příčiny požáru není jasné, při vyhodnocování poznatků použijí hasiči i záběry z kamer z vnitřku objektu.