Policie se zabývá falešnými zprávami rozeslanými Pavlovým jménem

Praha - Policie se zabývá falešnými SMS zprávami, jejichž autor jménem prezidentského kandidáta Petra Pavla vyzývá příjemce, aby se dostavil na pobočku armády, kde dostane výzbroj pro mobilizaci na Ukrajině. Lidé, kteří zprávu dostali, se mají přihlásit na policejní e-mail, žádají kriminalisté na twitteru. Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Pavel ČTK řekl, že ho nepřekvapuje, když někdo šíří lež, kterou si jeho protikandidát Andrej Babiš (ANO) dal na billboardy.

Na falešnou zprávu dnes na sociální síti upozornil starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý (STAN). Autor SMS jménem generála Pavla děkuje za hlas v prezidentských volbách. "Poprosím Vás, abyste se dostavil na nebližší pobočku AČR (Armády ČR), kde budete vybaven potřebnou zbrojí pro mobilizaci na Ukrajině," uvádí autor zprávy.

Hlavatý podle svých slov lživý text sdílel, aby na případ upozornil. "Objevilo se to (lživé tvrzení) na twitteru před 17 hodinami. Jsem v kontaktu s osobou, která má kontakt na člověka, kterému to přišlo a ten již řeší trestní oznámení, kterým se policie zabývá," řekl odpoledne ČTK Hlavatý, který je v týmu dobrovolníků prezidentského kandidáta Pavla.

Podle Hlavatého se protistrana, která bojuje o prezidentský úřad, chová "naprosto nechutně". "Zneužívat válku na Ukrajině, kde umírají civilisté a vojáci je největší dno, kterého se mohla naše společnost dožít," řekl Hlavatý ČTK.

Případem falešné SMS zprávy se už zabývá policie, která žádá případné příjemce zprávy o spolupráci. "O případu víme, zabýváme se jím a rádi bychom požádali kohokoliv, komu uvedená sms dorazila, aby se nám ozval na pp.tisk@pcr.cz," uvedla policie na twitteru.

Pavel získal v prvním kole prezidentské volby hlasy 35,4 procenta voličů. Babiš, který skončil druhý se ziskem necelých 35 procent, těsně po volbách nechal vylepit billboardy s heslem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják."

Pavel dnes uvedl, že ho nepřekvapuje, když někdo anonymně rozesílá lidem přes SMS jako poplašnou zprávu lež, kterou si Babiš dal na billboardy. "Toto je svět Andreje Babiše, za nímž se seřadily všechny proruské a konspirační síly," sdělil Pavel ČTK.

K válce na Ukrajině se dnes oba kandidáti na funkci hlavy státu vyjadřovali v předvolební debatě serveru Deník.cz. Babiš zopakoval, že by na Hradě udělal vše pro to, aby skončila válka na Ukrajině. Pavel odmítl, že by strašil válkou. Řekl, že naopak celý svůj život se válkám snažil zabránit. Billboardem, na kterém Babiš slibuje, že nezavleče Česko do války, protože je diplomat, a ne voják, podle Pavla jeho protikandidát přestřelil. Babiš naopak Pavlovi vyčetl slova, že věčný mír je iluzí. Pavel však na nich s odkazem na dějiny i na konflikty v bývalé Jugoslávii nebo na Ukrajině trval.

Druhé kolo prezidentské volby se bude konat 27. a 28. ledna.