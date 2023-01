Policie se zabývá falešnými zprávami o úmrtí Petra Pavla, Babiš je odsoudil

Praha - Policie se zabývá dezinformacemi o úmrtí prezidentského kandidáta Petra Pavla, které se šíří přes e-maily a po internetu, odkazují na falešný web a údajné prohlášení jeho mluvčí. Pavel na twitteru uvedl, že žije a den před otevřením volebních místností vyzval voliče, aby odmítli špinavosti v nadcházejícím druhém kole. Antikampaň dosáhla nového dna, napsal Pavel. V pátek a sobotu se o nejvyšší ústavní funkci utká s předsedou opozičního hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem, který dezinformace o smrti svého soupeře odsoudil a věří, že policie případ důkladně prověří.

"Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách," sdělil dnes na sociálních sítích Pavel. Dodal, že odesláním falešné zprávy se už zabývá Policie ČR. Později se na jeho sociálních sítích objevila koláž s Pavlovou fotografií a sloganem z filmu s agentem Jamesem Bondem "Není čas zemřít" s dovětkem "Je čas volit" či narážka na známou komedii o oživlém vojenském robotovi "Číslo 4 žije" podle čísla Pavlovy kandidátní listiny.

Dezinformace o Pavlově údajné smrti se podle médií objevují v řetězových e-mailech a na internetu, dorazily i do některých redakcí. Obsahuje falešnou citaci Pavlovy mluvčí Evy Hromádkové, podle které bývalý vysoký představitel české armády a NATO zemřel v noci na 26. ledna na "pravděpodobné selhání srdce". Autoři je podle médií rozesílají z ruského serveru Yandex.

Server Seznam Zprávy uvedl, že zpráva odkazuje na internetovou stránku s doménou com, která má podobnou adresu jako oficiální stránky Pavlovy kampaně a jejíž vzhled je téměř identický jako jeho oficiální web. Doména je zaregistrovaná u kanadské společnosti Tucows, takže není z veřejně dostupných zdrojů možné dohledat vlastníka. Doménu i web provozuje společnost Njalla sídlící na karibském ostrově Nevis, uvedly Seznam Zprávy. Firmu založil před pěti lety Peter Sunde, který stojí třeba i za projektem The Pirate Bay, napsal server iROZHLAS.

Policie potvrdila, že případ řeší, další podrobnosti nesdělila. "Případem, o kterém jsme se dozvěděli z veřejného prostoru, se zabývají pražští kriminalisté. Bližší informace poskytneme, jakmile to bude možné," uvedla policie.

"I když jsme soupeři, tak s vámi absolutně souhlasím. Je to hnus a mrzí mě, že se někdo k něčemu takovému sníží. Policie by to měla důkladně prověřit, stejně jako to dělá v případě anonymu, který mi vyhrožuje smrtí. Držte se," napsal dnes na twitteru Babiš, kterému Pavel vzápětí za jeho slova poděkoval. Expremiér tento týden oznámil, že kvůli výhrůžkám nepovede kontaktní kampaň a požádal policii o dočasnou ochranu. Anonymy hrozící smrtí podle Babiše obdržel on i jeho žena Monika.

Policie již také řeší falešnou SMS zprávu, jejíž autor jménem Pavla vyzýval příjemce, aby se dostavil na pobočku armády, kde dostane výzbroj pro mobilizaci na Ukrajině. Screenshot těchto zpráv se objevil na sociálních sítích, policii se podle sobotních Lidových novin nicméně zatím nepodařilo prokázat, že by taková zpráva na telefon skutečně někomu přišla.

Volební on-line přenos: