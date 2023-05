Policie se nově on-line dozví, zda je auto v pátrání a má technickou kontrolu

Brno - Policie začala do svých automobilů zavádět systém, který za jízdy on-line rozpozná, zda má má lustrovaný vůz platnou technickou kontrolu či zda není v pátrání. Odpadá tím potřeba namátkových kontrol. Do konce června bude systémem osazeno 600 policejních vozů. ČTK to dnes na bezpečnostních veletrzích IDET v Brně řekl Pavel Doležal z Policejního prezidia ČR.

Policisté systém zkušebně používají od podzimu 2022, dosud jím osadili desítky policejních vozů. "Policejní vůz díky systému za jízdy dokáže rozpoznávat registrační značky vozidel jedoucích před ním a proti němu, dokáže to ve třech jízdních pruzích. Takže když policejní vůz jede například po dálnici prostředním jízdním pruhem ze tří, rozpozná registrační značky ze všech tří," uvedl Doležal. Informace o nákladech na systém neměl k dispozici.

Systém on-line porovná načtenou registrační značku s registrem vozidel a také s databází odcizených vozidel. Policisté tak bezprostředně za jízdy zjistí, zda je auto v registru vozidel, zda má platnou technickou kontrolu a také zda nebylo odcizeno.

"Pokud je vůz vybaven dotyčným systémem, policisté nemusí kontrolovat řidiče namátkově. Okamžitě vidí, zda je vůz v tomto ohledu v pořádku," uvedl Doležal.

Snímání a porovnání SPZ je automatické. Například při jízdě po dálnici tak jeden policejní vůz může zkontrolovat stovky aut, které za jízdy potká. Výsledky se policistům zobrazí na displeji s barevným odlišením. Zelený rámeček znamená, že je vůz v pořádku, žlutý značí, že SPZ není v registru vozidel - například u zahraničních aut. Oranžová jsou auta bez technické kontroly a značky s červeným rámečkem jsou v pátrání.

Systém také prostřednictvím kamery umožňuje sledování dění před a za vozem. Může se na něj napojit i operační středisko. "Do budoucna by jím měly být osazeny všechny nové policejní vozy," uzavřel Doležal.