Policie se nechystá vyhostit dva ruské tenisty, kteří hrají na turnaji v Liberci

Liberec - Policie se nechystá vyhostit dva ruské tenisty, kteří se tento týden účastní challengeru v Liberci. Provedla u nich pobytovou kontrolu, žádné pochybení nezjistila. Oba hráči jsou v zemi v souladu s českými právními předpisy. ČTK to dnes řekl mluvčí cizinecké policie Josef Urban. České orgány minulý týden naopak do země nevpustily jednu z Rusek, která se měla účastnit turnaje WTA na pražské Spartě.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu schválila vláda zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo však Rusku podnikat útoky ze svého území. Vládní nařízení podle výkladu Národní sportovní agentury nicméně platí jen pro reprezentanty svých zemí, což tenisté nejsou, neboť na turnajích hrají pod neutrálním statusem a bez státních symbolů.

Ruští tenisté Kirill Kivatcev a Děnis Klok o víkendu rozehráli kvalifikaci libereckého challengeru. Pořadatelé po sobotním rozlosování informovali Národní sportovní agenturu a spolupracovali s cizineckou policií. "Prověřování jsme již ukončili," uvedl dnes Urban. Konkrétní důvody, proč mohou Rusové v Česku zůstat, ale sdělit nemohl.

Kivatcev už oba kvalifikační zápasy úspěšně zvládl a zahraje si tak v Liberci hlavní soutěž. Kloka čeká finále kvalifikace dnes odpoledne, přihlášený je i do čtyřhry. Podle vyjádření ředitele libereckého turnaje Tomáše Trska pro iDNES.cz hovořily dostupné informace v jejich prospěch. "Jeden (Klok) se narodil na Krymu a do roku 2014 to byl Ukrajinec. Je tu i s tamní delegací. A ruský pas mu byl přidělen až kvůli zabrání Krymu. A druhý hráč (Kivatcev) žije již osm let v Itálii a má zažádáno o tamní občanství,“ uvedl Trsek.

Na pražské Spartě dnes zároveň začala hlavní soutěž ženského turnaje WTA. V jeho pavouku není ani jedna z původně přihlášených ruských a běloruských hráček. Jednu z nich ve čtvrtek vpodvečer cizinecká policie na ruzyňském letišti na základě vládního nařízení nevpustila do Česka.

Nad krokem českých orgánů se pozastavila ženská tenisová asociace WTA, která připomněla, že ruské a běloruské hráčky stejně jako jejich mužští kolegové na turnajích nastupují pod neutrální vlajkou.