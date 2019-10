Policie rozháněla protest v Barceloně i gumovými projektily

Barcelona - V centru Barcelony, kde dnes vyvrcholily několikadenní protesty kvůli vysokým trestům pro katalánské politiky, demonstranti zaútočili na policisty. Příslušníci zásahových sil k jejich rozehnání použili obušky i střelbu gumovými projektily a nejméně deset demonstrantů zadrželi. Zranění utrpělo 35 lidí. Do katalánské metropole dorazilo odpoledne několik pochodů z jiných měst a v ulicích bylo podle policie k večeru na 525.000 lidí. Ministerstvo vnitra na místo poslalo posily.

Katalánci zahájili protesty v pondělí, kdy španělský nejvyšší soud oznámil vysoké tresty pro katalánské separatistické politiky. Kromě protestních pochodů byla také vyhlášena stávka, do níž se dnes zapojily velké skupiny zaměstnanců.

Úřadující španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska večer oznámil, že od zahájení protestů bylo zadrženo 128 lidí. Zároveň sdělil, že při střetech s demonstranty bylo doposud zraněno 207 policistů. Média nezaznamenala, že by se zmínil o počtu zraněných civilistů. Ministr ale upozornil katalánské separatisty uchylující se k násilí, že proti nim bude uplatněn zákon "se vší přísností" a že za útok na policisty jim hrozí až šest let vězení.

Dnes ve dne se akce konaly v klidu, i když za přítomnosti velkého počtu policistů. K večeru bylo z barcelonského centra ale ohlášeno násilí. Skupina maskovaných lidí tam začala házet kamení a plechovky na policejní zásahové jednotky. Doprostřed hlavní třídy pak přitáhla popelnice a zapálila je.

Tento týden se odehrály v Katalánsku násilné incidenty. "Jsou za nimi skupiny, které jsou malé, ale velmi dobře organizované. Neprojde jim to bez trestu," řekl Fernando Grande-Marlaska. Jeho úřad poslal gardisty na barcelonské předměstí a ministr řekl, že do města vysílá posily jednak k udržení pořádku, jednak aby vystřídaly ty, kdo tam zasahovali dosud.

Na všech záběrech z Barcelony je vidět mohutný dav, v němž lidé mávali katalánskými vlajkami a volali Nezávislost, svobodu pro politické vězně! Na jedné ulici se policejní auta rozjela velkou rychlostí ve snaze lidi rozehnat. Podle listu La Vanguardia napětí neopadá.

Na jiných místech dnes lidé zablokovali 20 hlavních silničních tepen, na francouzské hranici policie silnici zavřela. Barcelonské letiště zrušilo přes pět desítek letů.

V katalánském městě Girona dnes vyšlo do ulic demonstrovat na 60.000 lidí, centrum Barcelony je ochromeno davem desítek tisíc lidí, kteří do katalánské metropole zamířili z různých částí regionu. Několik stovek demonstrantů se shromáždilo před bazilikou Sagrada Familia, která byla proto uzavřena. Do dnešní stávky v Katalánsku se ve většině sektorů zapojilo méně než 50 procent lidí. Univerzity ale například stávkují téměř všechny, je zablokováno několik dálnic, takže dopad protestů, které vyvolaly rozsudky nad katalánskými politiky, pociťují i turisté. Soud dnes nechal zavřít webovou stránku hnutí, které si říká Demokratické cunami a které protesty organizuje.

Demonstrace za propuštění vězněných separatistických politiků, jejichž vysoké tresty vězení oznámil španělský nejvyšší soud v pondělí, se konají v Katalánsku celý týden. Demonstrace v Gironě, která je baštou separatistů, bal podle místních médií jednou z největších v historii tohoto stotisícového města. Tisíce lidí se sešly také v Tarragoně, na 2000 demonstrantů hlásila španělská televize RTVE z města Lleida.

Manifestace blokují už od pondělka v Katalánsku řadu silnic, dnes krátce po poledni byl přerušen provoz na více než dvou desítkách silnic i několika dálnicích. Komplikace vznikaly také na hranici s Francií.

Barcelonu odpoledne zaplavil dav lidí s vlajkami. Bazilika Sagrada Familia, která je jednou z nejnavštěvovanějších španělských památek, se uzavřela krátce před polednem. Na záběrech ze sociálních sítí byly vidět před bazilikou desítky lidí s katalánskými vlajkami, na tabuli u vchodu někdo napsal anglicky "Svobodu pro politické vězně" a nalepil fotografii španělského krále obrácenou vzhůru nohama.

Do Barcelony dorazily odpoledne takzvané Pochody svobody, v nichž několik desítek tisíc lidí vyrazilo ve středu z pěti katalánských měst. Některé z nich se spojily a dnes se na cestu vydal další z města Castelldefels u Barcelony.

Na dnešek vyhlásila část katalánských odborů stávku, třetím dnem dnes stávkují v regionu studenti. Deník La Vanguardia informoval, že do stávky v Katalánsku se zapojilo ve většině sektorů méně než 50 procent lidí, ve zdravotnictví je to jen zhruba čtvrtina, naopak univerzity stávkují téměř všechny. Místí úřady tvrdí, že ve veřejném sektoru byla účast 30procentní. Zavřena dnes zůstala v centru Barcelony velká část obchodů, uzavřené jsou v katalánské metropoli i některé výstavy.

Premiér Pedro Sánchez dnes prohlásil, že události v Katalánsku jsou důkazem toho, že Španělsko trestá za nelegální činy, ale nikoli za politické aktivity. Před novináři v Bruselu řekl, že Španělsko zaručuje právo pořádat protesty, avšak původci násilností prý budou stíháni.

Dnešní představení zrušila i barcelonská opera, která měla na programu Turandot. "Použijeme Barcelonu jako megafon - všichni turisté musí o naší mobilizaci vědět a doufáme, že to dolehne i do Evropy," řekl agentuře AFP student Ramón Pararada. Práci dnes zastavili i v automobilce Seat u Barcelony, dvě výletní lodě, které měla zakotvit v Barceloně, musely plout do jiných přístavů.

Skupina Demokratické cunami po soudním příkazu o uzávěře rychle změnila svou webovou adresu a zatím není jasné, zda i tu soud nechá zavřít. Podle soudních zdrojů bylo kvůli protestům odpojeno osm webových stránek.

Z obav před násilím španělská fotbalová federace přesunula termín zápasu mezi týmy FC Barcelona a Real Madrid, který se měl hrát 26. října. Právě na tento den totiž separatisté svolali další shromáždění do Barcelony.