Policie řeši případ cyklisty, který na Trutnovsku a Náchodsku obtěžuje děti

Červený Kostelec (Náchodsko) - Policie na Trutnovsku a Náchodsku řeší případ cyklisty, který je podezřelý z obtěžování dětí. Dnes dopoledne policie zveřejnila snímek z kamery a popis muže, který by popisu podezřelého mohl odpovídat. Následně se policii podařilo totožnost muže zjistit. Vyšetřování bude dál pokračovat, uvedla pro ČTK mluvčí policie Iva Kormošová.

Případy obtěžování policie zaznamenala na veřejných místech v obcích blízko Úpice na Trutnovsku a v Červeném Kostelci na Náchodsku. Děti muž podle policie oslovil pod záminkou opravy kola a poté je různě obtěžoval.

"Nezávisle na sobě se na policii od minulého týdne obrátilo již několik rodičů chlapců ve věku od deseti do 15 let, kteří se s mužem setkali a všichni ho shodně popsali," uvedla mluvčí. K popisu například uvedla, že by mělo jít o muže ve věku mezi 30 až 40 let.

Mluvčí také vyzvala rodiče, aby svým dětem připomněli zásadu, aby se s cizími lidmi děti nedávaly do řeči, nebraly od nich žádné dárky a nikam s nimi nechodily.