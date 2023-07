Policie prověřuje případ Koláříka, jeho bývalá asistentka tvrdí, že ji napadl

Praha - Policie prověřuje případ bývalého náměstka ministra vnitra a dřívějšího pirátského poslance Lukáše Koláříka, jehož bývalá asistentka mimo jiné tvrdí, že ji fyzicky napadl. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Kolářík na stranickém fóru ve čtvrtek požádal o pozastavení členství u Pirátů. V neděli věc projedná předsednictvo strany, uvedl na twitteru předseda Pirátů, vicepremiér Ivan Bartoš.

Kolářík na ministerstvu vnitra skončil před několika týdny, tehdy to vysvětlil osobními důvody. Informoval o tom tehdy Deník N, který také uvedl, že je za odchodem potyčka, která se odehrála po jedné z akcí ministerstva vnitra a které se Kolářík účastnil. Bývalý náměstek souvislost potvrdil.

"Má rezignace částečně souvisí s incidentem, při kterém došlo k fyzickému napadení mojí ženy a při jehož řešení jsem osobně selhal. Incident neproběhl na oficiální akci ministerstva vnitra a nejsou podána žádná trestní oznámení. Více to vzhledem k ochraně soukromí mých blízkých nebudu komentovat,“ napsal tehdy serveru Kolářík.

Podle Seznam Zpráv později vyšlo najevo, že šlo o potyčku mezi ním, jeho manželkou Janou a jeho asistentkou, se kterou měl milostný poměr. Kolářík podle webu později na neveřejné části pirátského fóra uvedl, že asistentka vešla k nim do pokoje, kde „bila jeho spící ženu a bila ji pěstmi i věcmi, které byly po ruce“ a také že ji ohrožovala nožem.

Seznam Zprávy následně přinesly vyjádření asistentky, která popřela, že by Koláříkovu manželku ohrožovala nožem, a mimo jiné uvedla, že ji Kolářík po hádce udeřil dvakrát pěstí a na zemi do ní několikrát kopl. Tehdejší náměstek ministra následně pro web reagoval, že při sebeobraně "došlo pouze k úderu, kterému předcházelo neoprávněné vniknutí do pokoje, ve kterém jsme spali, ozbrojené napadení mojí ženy a napadení mě.“

"Na základě informací z veřejného prostoru začala pražská policie provádět šetření v této věci a zjišťovat veškeré okolnosti," napsal serveru mluvčí pražské policie Jan Daněk. Události se podle webu odehrály 1. června v hotelu Spiritka na pražském Břevnově, což je ubytovací zařízení ministerstva vnitra. Ministr Vít Rakušan (STAN) redakci Seznam Zpráv sdělil, že se jeho podřízení aférou budou zabývat.

Kolářík požádal na stranickém fóru o pozastavení členství. "Vzhledem k aktuálně probíhající mediální kauze, která se týká mé osoby, pozastavuji členství ve straně, protože nechci, aby s ní byla strana spojovaná," uvedl. Na vědomí to na fóru vzala předsedkyně jihočeských Pirátů Veronika Kovářová, protože Kolářík byl místopředsedou krajského sdružení.

Piráti podle Bartoše od počátku situaci brali velmi vážně a řešili ji. "Násilí v Pirátské straně netolerujeme, naopak dlouhodobě bojujeme za lepší postavení obětí. Lukáš Kolářík vyvodil odpovědnost, rezignoval na pozici náměstka ministra vnitra 4. července, pozastavil členství a s tím i působení ve vnitrostranických funkcích. Situaci znovu projedná republikové předsednictvo na nedělním jednání," uvedl.